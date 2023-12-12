Zara угодила в скандал из-за рекламы с манекенами, похожими на завёрнутые в пакеты трупы
В Zara извинились за рекламу с намёками на конфликт между Палестиной и Израилем
Скандальная реклама испанского бренда Zara. Обложка © Zara
Испанский бренд Zara подвергся бойкоту со стороны пользователей Сети за скандальную рекламу нового кампейна The Jacket с супермоделью Кристен Макменами. Люди разглядели в фотосете отсылки к конфликту между Палестиной и Израилем.
Так, пользователей возмутили кадры, на которых присутствовали завёрнутые в белые пакеты манекены. Последние напомнили обществу фотографии тел погибших мирных жителей в секторе Газа.
Накануне, 11 декабря, Zara удалила рекламу из соцсетей и с главной страницы сайта, объяснив это обычной процедурой обновления контента, однако никак не прокомментировала обвинения.
Сегодня же в своих соцсетях бренд принёс извинения за спорную рекламу. Его представители написали, что хотели "продемонстрировать одежду ручной работы в художественном контексте", но "некоторые покупатели почувствовали себя оскорблёнными из-за этих ныне удалённых изображений и увидели в них нечто далёкое от задуманного". Zara назвала ситуацию "недоразумением", выразив "глубокое уважение ко всем".
Ранее похожий случай произошёл с французской компанией Balenciaga, разместившей спорную рекламу подарочной коллекции и товаров для животных с участием детей. Лайф писал, что на фото малыши держат в руках мягкие игрушки, которые одеты в кожаные портупеи с шипами, браслеты и цепи. Пользователи Сети выразили негодование по поводу этих снимков. Ряд юзеров заявили, что это "определённо странно и тревожно".