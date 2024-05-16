Владельцы iPhone после обновления обнаружили давно "удалённые" фото, даже интимные

Владельцы iPhone после обновления операционной системы до версии iOS 17.5 стали обнаруживать удалённые снимки в галереях своих гаджетов. Об пишет портал 9to5Mac.

В материале сказано, что пользователи находят фотографии, которые удаляли ещё несколько лет тому назад. Так, у одного из владельцев iPhone появились снимки аж от 2010 года. При этом сервис iCloud теперь помечает их как "загруженные недавно". Другой пользователь нашёл у себя на устройстве фото интимного содержания, которые тоже давно стёр из памяти телефона.

А некоторые утверждают, что удалённые фотографии можно найти и на iPad. Впрочем, массового характера этот сбой пока не носит. Тем не менее такая ситуация не могла не заставить владельцев "яблочных устройств" задуматься о безопасности данных на устройствах Apple. Отметим, что фотографии не появлялись в директории "Недавно удалённые". Компания, кстати, не давала комментариев по ситуации, поэтому остаётся открытым вопрос о том, как якобы полностью удалённые снимки могли всплыть в памяти телефонов и в iCloud.