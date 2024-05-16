Владельцы iPhone после обновления обнаружили давно "удалённые" фото, даже интимные
9to5Mac: Из-за бага в галереях на iPhone стали появляться давно удалённые снимки
Владельцы iPhone после обновления операционной системы до версии iOS 17.5 стали обнаруживать удалённые снимки в галереях своих гаджетов. Об пишет портал 9to5Mac.
В материале сказано, что пользователи находят фотографии, которые удаляли ещё несколько лет тому назад. Так, у одного из владельцев iPhone появились снимки аж от 2010 года. При этом сервис iCloud теперь помечает их как "загруженные недавно". Другой пользователь нашёл у себя на устройстве фото интимного содержания, которые тоже давно стёр из памяти телефона.
А некоторые утверждают, что удалённые фотографии можно найти и на iPad. Впрочем, массового характера этот сбой пока не носит. Тем не менее такая ситуация не могла не заставить владельцев "яблочных устройств" задуматься о безопасности данных на устройствах Apple. Отметим, что фотографии не появлялись в директории "Недавно удалённые". Компания, кстати, не давала комментариев по ситуации, поэтому остаётся открытым вопрос о том, как якобы полностью удалённые снимки могли всплыть в памяти телефонов и в iCloud.
Ранее на фоне массовой рассылки с предупреждениями о взломе персональных данных, адресатами которой стали владельцы iPhone, эксперт рассказал о сложности процедуры получения информации из устройств компании Apple. По его словам, процесс настолько трудоёмкий, что соответствующие ресурсы есть только у спецслужб.
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