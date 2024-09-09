PR-эксперт объяснила, почему ежегодная презентация Apple превращается в «голодные игры»

Ежегодно многие россияне наблюдают за одной из главных презентаций в мире гаджетов — выпуск нового iPhone. Сегодня, 9 сентября, аудитория снова сможет увидеть «яблоко», которое выпустят в ближайшие месяцы. Ежегодно Apple создаёт большой ажиотаж вокруг своего релиза и необычная «сила» уже какой год заставляет людей приобретать новый телефон за огромные деньги. О тех самых «голосах», которые просят нас всех купить iPhone, Life.ru рассказала руководитель международной студии PR и брендинга Александра Скулкина.

«Процесс начинается задолго до официального анонса. Apple искусно использует стратегию «контролируемой утечки информации». В сеть начинают просачиваться крупицы данных о новом устройстве: фотография предполагаемого корпуса, слухи о революционной камере. Скорее всего, эти данные санкционированы самой компанией», — заявила эксперт.

Таким образом, аудитория начинает подогреваться и интересоваться новой моделью «яблока». Пользователи и СМИ гадают, что же всех ждёт на самом деле.

Представители Apple в редких интервью намекают на «нечто особенное» в грядущем iPhone 16. Намёки настолько туманны, что каждый может интерпретировать их по-своему. Люди начинают мечтать о невероятных функциях, которые появятся в устройстве Александра Скулкина руководитель международной студии PR и брендинга

Далее в бой идут социальные медиа. Начинается публикация загадочных постов, хэштегов, связанных с iPhone 16. Всё это активно распространяется на различных платформах, создавая впечатление, что весь мир только и говорит о новом устройстве.

«Важную роль в создании ажиотажа играет и сама презентация iPhone 16. Apple превращает это событие в настоящее шоу, транслируемое по всему миру. Красивая графика, отточенные выступления, эффектные демонстрации возможностей нового устройства — всё это работает на создание образа iPhone 16 как чего-то невероятного. Также компания играет на эмоциях потребителей, представляя телефон как путь к лучшей жизни. iPhone 16 становится неотъемлемой частью современной жизни», — объяснила руководитель международной студии PR.

Следующий этап — ограничить доступность iPhone 16, создавая искусственный дефицит. Тогда начинаются очереди у магазинов и истории о том, как люди ночуют у торговых центров.

Важно отметить, что Apple умело балансирует между созданием ажиотажа и поддержанием реалистичных ожиданий. Компания редко обещает что-то конкретное. Это позволяет избежать разочарования. В результате ещё до своего выхода телефон становится объектом желания для миллионов людей. Apple удаётся создать вокруг своего продукта ауру исключительности и необходимости Александра Скулкина руководитель международной студии PR и брендинга

Однако стоит задуматься: является ли эта страсть к новейшим гаджетам здоровым трендом или мы наблюдаем формирование своеобразной зависимости от технологий? Возможно, мастерство Apple в создании ажиотажа вокруг своих продуктов — это не только демонстрация гения пиара, но и повод для размышления о нашем отношении к технологиям и потреблению, отметила наша собеседница.