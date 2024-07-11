Apple разослала владельцам iPhone в 98 странах уведомление о новом шпионском ПО

Американская корпорация Apple поставила в известность пользователей IPhone в 98 странах о возникновении новой угрозы шпионского программного обеспечения. Об этом сообщает TechCrunch.

Начиная с 2021 года владельцы "яблочной" продукции регулярно получают от компании сообщения о том, что они вошли в группу риска, поскольку их данным грозит некоторая программа.

"Apple обнаружила, что вы стали жертвой нацеленной шпионской атаки, которая направлена на удалённую компрометацию iPhone, связанного с вашим Apple ID -xxx-", — говорится в таких уведомлениях.

К примеру, владельцы iPhone в Индии подтверждали, что на их телефон приходили подобные уведомления. В октябре корпорация направила сообщения нескольким индийским сотрудникам СМИ и политическим деятелям. После этого в устройствах некоторых журналистов было найдено шпионское ПО Pegasus, разработку которого провела израильская компания NSO Group. Информации о целях новой шпионской атаки пока нет.