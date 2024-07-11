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11 июля, 11:30

Apple разослала владельцам iPhone в 98 странах уведомление о новом шпионском ПО

Американская корпорация Apple поставила в известность пользователей IPhone в 98 странах о возникновении новой угрозы шпионского программного обеспечения. Об этом сообщает TechCrunch.

Начиная с 2021 года владельцы "яблочной" продукции регулярно получают от компании сообщения о том, что они вошли в группу риска, поскольку их данным грозит некоторая программа.

"Apple обнаружила, что вы стали жертвой нацеленной шпионской атаки, которая направлена на удалённую компрометацию iPhone, связанного с вашим Apple ID -xxx-", говорится в таких уведомлениях.

К примеру, владельцы iPhone в Индии подтверждали, что на их телефон приходили подобные уведомления. В октябре корпорация направила сообщения нескольким индийским сотрудникам СМИ и политическим деятелям. После этого в устройствах некоторых журналистов было найдено шпионское ПО Pegasus, разработку которого провела израильская компания NSO Group. Информации о целях новой шпионской атаки пока нет.

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Ранее американский бизнесмен Илон Маск решил запретить своим работникам использовать устройства Apple с внедрённым на уровне операционной системы ИИ, поскольку, по его мнению, данные с таких смартфонов могут быть без труда сворованы кем-то извне.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gabo_Arts

Владимир Озеров
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