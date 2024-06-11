Маск запретит сотрудникам компаний пользоваться устройствами Apple с новым ИИ
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand – COMEO
Сотрудникам компаний американского предпринимателя Илона Маска запретят использовать устройства Apple, в которых на уровне операционной системы будут интегрированы технологии искусственного интеллекта. По словам предпринимателя, это недопустимое нарушение в области безопасности.
Об этом же Маск предупредил гендиректора Apple Тима Кука под его постом об Apple Intelligence — генеративном искусственном интеллекте.
"Либо остановите эту жуткую шпионскую программу, либо все устройства Apple будут запрещены в моих компаниях", — заявил Маск.
Ранее американская компания Apple провела презентацию новой операционной системы iOS 18, которая подарит владельцам гаджетов больше возможностей, особенно в вопросе персонализации. Создатели ОС ввели кастомизированные иконки, переформатировали галерею, а также добавили игровой режим. Также был представлен генеративный ИИ, который сможет использовать различную информацию со смартфона для понимания контекста вложенных в него задач. Представители компании заверили, что ИИ не будет собирать информацию и оперирует только на устройстве.