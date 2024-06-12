Названа самая дорогая компания в мире
WSJ: Apple стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft
Самой дорогой компанией в Соединённых Штатах и в мире вновь стала корпорация Apple. По информации газеты The Wall Street Journal (WSJ), данное предприятие обогнало в этой гонке Microsoft и Nvidia.
Журналисты рассказали, что рыночная капитализация купертиновцев составила 3,25 триллиона долларов. Стоит отметить, что "яблочная корпорация" вместе со второй и третьей самыми дорогими компаниями в мире — Microsoft и Nvidia — впервые с 2000 года недавно составили более 20% стоимости индекса S&P 500.
Как ранее писал Life.ru, в своём интервью американскому журналисту Такеру Карлсону основатель Telegram Павел Дуров заявил, что корпорации Apple и Google оказывают на его мессенджер ещё большее давление, чем власти различных стран. А при несоблюдении их "правил" компании грозятся удалить приложение из магазинов.
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