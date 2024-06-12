Названа самая дорогая компания в мире

Самой дорогой компанией в Соединённых Штатах и в мире вновь стала корпорация Apple. По информации газеты The Wall Street Journal (WSJ), данное предприятие обогнало в этой гонке Microsoft и Nvidia.

Журналисты рассказали, что рыночная капитализация купертиновцев составила 3,25 триллиона долларов. Стоит отметить, что "яблочная корпорация" вместе со второй и третьей самыми дорогими компаниями в мире — Microsoft и Nvidia — впервые с 2000 года недавно составили более 20% стоимости индекса S&P 500.