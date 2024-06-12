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12 июня, 00:58

Аналитик объяснил, что так напугало Маска во внедрении ИИ в смартфоны Apple

Аналитик Зыков: Маск опасается ИИ в смартфонах, ведь он может собирать данные

Искусственный интеллект, который будет встроен в смартфоны Apple, кардинально отличается от голосовых помощников Siri и "Алиса". Об этом 360.ru сообщил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Он предположил, что предприниматель Илон Маск, основавший SpaceX и Tesla, возмутился появлением искусственного интеллекта в Apple, понимая, что тот продолжит обучение на данных, которые будут находиться в телефоне. В том числе речь идёт о записи разговоров, фиксировании переписок, а также о слежке за посещаемыми сайтами.

"Возможно, он знает чуть больше о том, как он работает и какие выдаёт ответы. Возможно, он этим ответам не доверяет и поэтому боится, что они могут навредить", — пояснил Зыков.

Эксперт также сообщил, что голосовой помощник Siri сильно отличается от ChatGPT, ведь он просто ищет информацию в разных источниках, но сам ничего не изучает. По мнению Зыкова, Apple могут не только снабдить смартфоны ИИ, но и внедрить его в игровую индустрию.

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Ранее Маск пообещал запретить своим сотрудникам использовать устройства Apple, в которых на уровне операционной системы будут интегрированы технологии искусственного интеллекта. Этот комментарий бизнесмен оставил после презентации новой операционной системы iOS 18.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand – COMEO

Анатолий Симоненко
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