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11 сентября, 02:14

Компании сообщили о росте предзаказов на iPhone 16

«Известия»: Предзаказы на iPhone 16 превысили показатели на прошлую модель

iPhone 16. Обложка © X / theapplehub

iPhone 16. Обложка © X / theapplehub

Предзаказы на iPhone 16 бьют рекорды. По данным газеты «Известия», спрос на них в три раза выше, чем на предыдущую модель.

Согласно предоставленным сведениям, лидирует модель iPhone 16 Pro Max. 56% всех предзаказов пришлось именно на неё. Чуть ниже в рейтинге расположились iPhone 16 Pro (33%), Phone 16 (10%) и iPhone 16 Plus (1%).

«По итогам первого дня объем предзаказов будет выше, чем в первый день после презентации iPhone 15. Наибольшей популярностью в интернет-магазине пользуется iPhone 16 Pro Max на 256 Гб», — пишет газета со ссылкой на торговые сети.

Известно, что после каждого официального анонса Apple в первые дни появляется пиковый спрос. Именно тогда фанаты IPhone покупают новую продукцию даже по высокой первоначальной цене. Как руководитель направления Apple компании diHouse Любовь Морозова, поставки этих новинок в Россию начинаются через месяц после того, как новое устройство будет анонсировано. С этого момента стоимость на них приходит к рыночным показателям, а спрос снижается до приемлемого уровня.

Тест: Что было до iPhone 16 — угадайте, в какой модели появилась эта особенность
Тест: Что было до iPhone 16 — угадайте, в какой модели появилась эта особенность

Напомним, американская компания Apple презентовала новые модели iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max с диагоналями дисплея 6,1 и 6,7 дюймов. Из главных новшеств — кнопка Capture Button, позволяющая управлять съёмкой фото и видеосъёмкой, а также «пилюльный» модуль камеры, который уже был в iPhone X.

Илья Попов
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