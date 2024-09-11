Компании сообщили о росте предзаказов на iPhone 16

Предзаказы на iPhone 16 бьют рекорды. По данным газеты «Известия», спрос на них в три раза выше, чем на предыдущую модель.

Согласно предоставленным сведениям, лидирует модель iPhone 16 Pro Max. 56% всех предзаказов пришлось именно на неё. Чуть ниже в рейтинге расположились iPhone 16 Pro (33%), Phone 16 (10%) и iPhone 16 Plus (1%).

«По итогам первого дня объем предзаказов будет выше, чем в первый день после презентации iPhone 15. Наибольшей популярностью в интернет-магазине пользуется iPhone 16 Pro Max на 256 Гб», — пишет газета со ссылкой на торговые сети.

Известно, что после каждого официального анонса Apple в первые дни появляется пиковый спрос. Именно тогда фанаты IPhone покупают новую продукцию даже по высокой первоначальной цене. Как руководитель направления Apple компании diHouse Любовь Морозова, поставки этих новинок в Россию начинаются через месяц после того, как новое устройство будет анонсировано. С этого момента стоимость на них приходит к рыночным показателям, а спрос снижается до приемлемого уровня.