Покупать ли новый iPhone: Сравнение iPhone 16 Pro с iPhone 15 Pro Apple презентовала iPhone 16 Pro с обновлённой камерой, он должен заменить модель 15 Pro. Life сравнил устройства и собрал главные отличия нового гаджета. 21 сентября, 21:11 Различия между iPhone 16 Pro с iPhone 15 Pro минимальны, но они есть. Обложка © re-store, © re-store, © Freepik

Ключевые отличия iPhone 16 Pro от iPhone 15 Pro

Ключевым отличием iPhone 16 Pro от iPhone 15 Pro является наличие новой кнопки — Control Camera. Эта сенсорная клавиша не только запускает камеру, но и предоставляет пользователям возможность контролировать её параметры. Владельцы устройства могут переключать режимы съёмки, изменять масштаб и фокусировку, удерживая телефон горизонтально. Такое решение можно считать дальнейшим шагом в совершенствовании интерфейса взаимодействия с камерой, что существенно упрощает и улучшает процесс фото- и видеосъёмки.



На iPhone 16 есть новая кнопка — Control Camera. Фото © ТАСС / Juliana Yamada

Другим нововведением является ИИ-система Apple Intelligence, внедрённая в устройства 16-й линейки. Она включает следующие инструменты: Writing Tools — средства для создания текстов различного формата: от простых ответов на сообщения до написания крупных и детализированных статей на разные темы; Priority Messages in Mail — теперь самые важные уведомления находятся в верхней части списка писем, тогда как спам располагается в нижней части.

Есть и такие инструменты, как Summaries — краткое изложение содержания сообщений и текстов, которые не хочется читать самостоятельно и вникать в их суть; Siri Enhancements — голосовой помощник стал поистине умным, он помогает вам находить необходимую информацию и правильно интерпретирует ваши команды.

Размеры

Перед покупкой стоит протестировать устройства в шоуруме, чтобы оценить, насколько комфортно они будут лежать в руке и помещаться в карман. Новый iPhone 16 Pro чуть крупнее и тяжелее своего предшественника. Его размеры составляют 149.6 мм в длину, 71.5 мм в ширину и 8.25 мм в толщину, которая, к слову, осталась прежней, а вес достигает 199 граммов. Материал корпуса прежний — сплав титана и алюминия.

Перед покупкой стоит протестировать устройства в шоуруме. Фото © ТАСС / Yuki Iwamura

Камера

Новый iPhone 16 Pro получил небольшое обновление модуля камер. Основная камера имеет те же 48 МП матрицу с диафрагмой ƒ/1.78, а вот сверхширик уже 48 МП ƒ/2.2. Телевик сохранил 12 МП и ƒ/2.8. Все объективы оснащены продвинутой оптической стабилизацией. Доступен диапазон зума от 0.5x до 5x. Обновление камеры вышло неоднозначным. Позитивным моментом стала 48 МП матрица сверхширика, которую можно использовать для макросъёмки. Но телевик с 5-кратным оптическим зумом остался без серьёзных улучшений.

Дизайн

Несмотря на визуальное сходство с предыдущей моделью, новый iPhone 16 Pro претерпел некоторые изменения в дизайне. Размеры экрана увеличились, что повлекло за собой и небольшой прирост веса устройства. Что касается цветовых вариантов, компания Apple предложит четыре стандартных оттенка: чёрный, серебристый, серый и песочный (золотой). Последний как раз является новым цветом «Desert Titanium».

Дисплей

Новый iPhone 16 Pro получил увеличенную диагональ дисплея, теперь она составляет 6.3 дюйма. У iPhone 15 Pro — 6.1. Остались те же Super Retina XDR матрица с ProMotion и Always-On. Лишь разрешение немного выросло, а минимальная яркость теперь составляет 1 нит, но преимущества этого пока неясны. По сути, iPhone 16 Pro выигрывает только за счёт увеличенного размера экрана без существенных технических улучшений.

iPhone 16 Pro выигрывает только за счёт увеличенного размера экрана. Фото © ТАСС / PETER DASILVA

Производительность

Новый iPhone 16 Pro поддерживается продвинутым процессором A18 Pro, который, по заявлению Apple, является самым мощным чипсетом для смартфонов на сегодняшний день. По сравнению с предыдущей моделью производительность A18 Pro выросла на 20% благодаря усовершенствованиям в архитектуре, увеличению тактовых частот CPU и GPU, а также внедрению более быстрой оперативной памяти LPDDR5T.

Несмотря на эти улучшения, различия между A18 Pro и его предшественником A17 Pro не столь существенны, так что владельцам iPhone 15 Pro нет необходимости спешить с обновлением, поскольку их текущие устройства по-прежнему демонстрируют внушительную производительность.

Станет ли iPhone 15 Pro дешевле?

С уверенностью сказать, насколько подешевеет iPhone 15 Pro, сложно. Фото © ТАСС / Алексей Белкин

По традиции Apple сняла с продаж некоторые прошлогодние модели iPhone, чтобы они не конкурировали с новыми. С сайта Apple пропали iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Но, как показывает практика, товарные остатки iPhone 15 Pro будут продаваться ещё несколько месяцев, причём по весьма привлекательным ценам. Сейчас «пятнашка» стоит на 10-15 тысяч дешевле 16-ой версии, она обладает практически теми же характеристиками, что и новинка.

Мнения экспертов — что покупать

iPhone 16 Pro отличается впечатляющей мощностью и технологичностью. Эксперты представили свое мнение — что покупать: внешний вид претерпел минимальные изменения, а улучшения в камере, производительности и автономности не такие грандиозные, какие хотелось бы. Потому мнения экспертов о том, что покупать, новый iPhone 16 Pro или прошлогоднюю пятнадцатую «прошку», в основном сходятся в одном — менять 15 Pro на 16 Pro нецелесообразно.

По мнению техноблогера Артёма Суровцева, как и в случае с iPhone 16, обновление минорное. Здесь даже нет разницы в поддержке Apple Intelligence. Оба поколения «прошек» получат все фишки нового ИИ. Разница в цене между устройствами будет примерно 10-12 тысяч. Пока неясно, за что именно стоит их переплачивать.

— Тестирование iPhone 16 Pro ещё идёт, поэтому сравнение с iPhone 15 Pro пока не окончено. Но уже сейчас ясно, что 16 Pro превосходит предшественника по нескольким параметрам, таким как экран, камера и чипсет, — считает Ричард Прайдей, эксперт по смартфонам из Лондона (издание tomsguide.com). — Однако iPhone 15 Pro не сдастся без боя, ведь он по-прежнему мощный, с ярким экраном и сильными камерами. Не стоит сдавать его в магазин, если он исправен. Решение, покупать ли iPhone 16 Pro, будет зависеть от его цены и от того, что для вас важнее, экономия или дополнительные функции новой модели».

По словам техноблогера Чейни, для большинства людей, у которых в настоящее время есть iPhone 15 Pro или 15 Pro Max, способные поддерживать Apple Intelligence (он выйдет с iOS 18.1), не будет смысла обновляться до iPhone 16 Pro. Исключением здесь являются случаи, когда вы действительно хотите камеру получше, более высокую производительность (как общую, так и специфичную для ИИ) или удобную кнопку спуска затвора. Если вы хотите обновить старый iPhone, то стоит потратиться. А если можете потерпеть, то, возможно, стоит подождать iPhone 17 — там будет больше оперативной памяти.

Авторы Андрей Ананьев