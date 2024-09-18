30 новых функций и изменений, которые появились в iOS 18 Life.ru рассказывает о главных функциях iOS 18, а также о том, подходит ли новейшая операционная система владельцам старых моделей iPhone. 18 сентября, 13:40 ИИ в новых функциях iOS 18 — что получат покупатели в России. TACC / Zuma

По мнению специалистов, iOS 18 стала одним из самых значительных обновлений за всю историю iPhone, а уж точно за последние несколько лет. В Apple уверены, что новая версия будет встречена пользователями теплее, чем предыдущие. В iOS 18 полностью перезапустили голосового помощника Siri, обновили главный экран и панель управления, а также добавили множество новых возможностей для фотографий и сообщений. Однако самое важное нововведение — это интеграция большого количества функций, основанных на искусственном интеллекте — Apple Intelligence.

Дата выхода iOS 18 в России

Релиз новой операционки iOS 18 выпустили 16 сентября. Несмотря на то что компания Apple перестала работать в России, никаких ограничений на обновление в нашей стране нет. Все пользователи iPhone — как купленных до прекращения официальных поставок техники Apple в Россию, так и ввезённых по параллельному импорту — уже могут загрузить новую операционную систему. Русский язык в обновлении поддерживается.

Однако на полный набор функций Apple Intelligence смогут рассчитывать только американские пользователи, в России ИИ-фишки будут работать в ограниченном объёме. Также надо отметить, что AI от Apple пока не имеет поддержки русского языка.

Поддерживающие устройства

Новую версию операционной системы можно будет установить на поддерживающие устройства, которые работают на чипе A12 Bionic и более современных версиях. A12 Bionic появился в iPhone Xs Max и iPhone XR — это самая старая модель iPhone, которая получит поддержку iOS 18.

Полностью список поддерживаемых смартфонов выглядит так: iPhone Xs и Xs Max, XR, iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone SE (2-го поколения), iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, iPhone SE (3-го поколения), iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max.

Смартфоны с чипсетами A12 Bionic (iPhone Xs и Xs Max, XR) и A13 Bionic (iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone SE 2-го поколения) будут ограниченно поддерживать новую систему. Например, это коснётся ряда ИИ-функций. Айфоны, внутри которых стоит A14 Bionic и новее (начиная с iPhone 12), смогут поддерживать обновление в полном объёме. Новые iPhone 16, 16 Plus и 16 Pro / Pro Max оснащены iOS 18 «из коробки».

Эксперты рекомендуют отключить автоматическую функцию и подождать, когда выйдет обновление ios 18 — iOS 18.1. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mojahid Mottakin

Что касается iPadOS, то обновление получат все iPad, начиная с седьмого поколения базовых iPad, с пятого поколения iPad mini, с третьего поколения iPad Air и все iPad Pro.

macOS Sequoia 2024

Компьютеры и ноутбуки Mac, в свою очередь, могут обновиться до новейшей macOS Sequoia 2024 года. Это iMac (2019 и новее); iMac Pro (2017); MacBook Air (2020 и новее); MacBook Pro (2018 и новее); Mac Mini (2018 и новее); Mac Pro (2019 и новее); Mac Studio (все модели).

WatchOS 11

Новейшая WatchOS 11 будет доступна для всех часов, начиная с шестого поколения линейки Series, второго поколения линейки SE и для всех Watch Ultra.

Как подготовиться к обновлению

Решение об обновлении на новейшую версию iOS каждый принимает сам, никакой обязаловки со стороны Apple нет. Можете смело переходить на iOS 18, если вам нужны новые функции. Стоит учесть, что, если iOS 18 не понравится, через короткое время откатиться обратно на прежнюю версию iOS будет уже нельзя. Ранние версии iOS часто содержат баги и проблемы, которые устраняются в следующих обновлениях, поэтому некоторые эксперты рекомендуют дождаться iOS 18.1. Да и ключевые функции Apple Intelligence также появятся только с выходом iOS 18.1 в октябре.

Важно. Новейшая iOS 18 распознаёт в IPhone детали с чужого телефона — например, аккумулятор, камеру и дисплей. Если компонент был перенесён с ворованного смартфона, активация будет заблокирована. Система запросит ввести Apple ID прежнего владельца деталей. Таким образом, iPhone может превратиться в кирпич. Кроме того, в iOS 18 есть сервисная функция Repair Assistant, позволяющая настраивать компоненты и запчасти после ремонта. Если деталь не оригинальная, система может её заблокировать. Так Apple решила бороться с перепродажей ворованных телефонов.

Когда и как обновляться

В России ИИ-фишки будут работать в ограниченном объёме. Фото © TACC / Zuma

Если вас волнует вопрос, когда и как можно будет обновляться, то делать это можно уже сейчас, а о возможности загрузки обновления ОС на вашем устройстве сообщит пуш-уведомление. Одновременно уведомление появляется на иконке «‎Настройки».

Чтобы установить обновление, выполните следующие действия:

Кликните на иконку «‎Настройки». Выберите пункт «Основные‎». Перейдите во вкладку «‎Обновление ПО». В этом пункте должна появиться вся информация о планируемом обновлении. Нажмите на клавишу «‎Загрузить» и установите операционку после окончания загрузки.

Если у вас включено автоматическое обновление, новая версия операционной системы загрузится и установится на ваш iPhone без вашего участия. Для этого важно, чтобы уровень заряда был выше 50% или устройство было подключено к зарядке.

Процесс загрузки и установки может варьироваться от 2 до 10 минут в зависимости от модели и состояния вашего смартфона. Как только обновление будет завершено, на экране появится соответствующее уведомление.

Новые фишки iOS 18

Ну, и самое интересное — какие же новые фишки iOS 18 приготовлены для пользователя? Их довольно много, предлагаем краткий обзор новых функций. Итак, ios 18 — что нового?

Siri

Искусственный интеллект делает голосового помощника Siri полноценным ассистентом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

1. Искусственный интеллект делает голосового помощника Siri полноценным ассистентом — от планирования задач на день до помощи в бытовых делах. Это происходит через OpenAI API, которые повсеместно используются в современных встроенных приложениях. Более того, возможно, не сразу, но Apple может добавить полноценное голосовое общение с Siri. С ним можно будет обсуждать курсы валют, погоду, политическую обстановку и многое другое.

Уже сейчас голосовой помощник оснащён новой языковой моделью, которая позволяет более натурально выстраивать и достраивать диалог. Теперь Siri может работать с многоступенчатыми командами, подразумевающими несколько действий. Например, в одной фразе можно будет сказать, чтобы приложение сделало небо на фото более синим и сразу же отправило картинку адресату из списка контактов.

Если Siri не сможет ответить на вопрос пользователя и понадобится воспользоваться Интернетом, то для этого в AI встроена нейросеть ChatGPT-4.

Интеллектуальные инструменты

Кроме использования AI для Siri Apple представила три интеллектуальных инструмента для написания текстов.

Rewrite помогает выбрать тон или стиль сообщения.

помогает выбрать тон или стиль сообщения. Proofread проверяет ошибки и расставляет запятые.

проверяет ошибки и расставляет запятые. Summarize сжимает лонгриды до абзаца и перечисляет ключевые тезисы текста.

Экран блокировки

Иконки приложений. Пожалуй, одно из самых заметных изменений этого раздела. Теперь пользователи могут менять иконки в нижней части экрана на любые, которые им нравятся. Apple предоставила обширный выбор программ, которые можно там закрепить. А при желании — и вовсе убрать их.

Как настроить: зажмите пальцем на экране блокировки.

Рабочий стол и Пункт управления

Инструкция по изменению размера виджетов. Фото © TikTok / romancev768

Виджеты. Теперь их размер можно менять, просто перетягивая за новую рамочку в режиме редактирования, а можно даже уменьшить до размера простых иконок.

Иконки. Теперь они получили более широкие возможности для настройки. Появилось специальное меню, где можно выбрать светлую или тёмную тему для иконок либо изменить их цвет, используя любую доступную палитру. Этот же эффект распространяется и на системные виджеты.

Как настроить: зажмите пальцем с любой свободной части домашнего экрана, нажмите слева сверху кнопку «Изменить» -> «Настроить».

Расположение иконок. Впервые iOS очень сильно приблизилась к Android за счёт этого изменения. Теперь иконки программ больше не привязаны к строгой сетке. Их можно свободно размещать в любом месте экрана, даже расставить по краям.

Блокировка приложений. Теперь можно заблокировать доступ к любому приложению на айфоне. Для входа в него потребуется пройти сканирование Touch ID или Face ID.

Пункт управления изменился. Его теперь можно тонко настроить под себя, а общий стиль сменился с блочного прямоугольного до набора из круглых иконок.

Системные данные. В разделе с информацией об использовании микрофона и камеры изменился дизайн. Так, если у вас используется хотя бы один из этих элементов, появятся новые стильные карточки для быстрого управления шумоподавлением микрофона.

Safari

Внутренний дизайн браузера. Apple вновь обновила интерфейс Safari, обновив отображение блока «Предложения». Теперь рекомендации отображаются в виде карточек, которые динамически обновляются на основе ваших предпочтений.

Вкладки. Форма карточек открытых вкладок теперь более плавная. Анимации этих карточек также обновились, став более «воздушными» и схожими с теми, что есть в Chrome.

Переключение между группами вкладок. Происходит по свайпу в нижней части экрана. Задержек больше нет — переходы происходят молниеносно. Теперь также можно пролистывать группы вкладок, просто проведя пальцем по основной части экрана.

Меню управления. Этот блок полностью переосмыслили, изменив его интерфейс. Теперь в меню добавилось больше вкладок с основными функциями приложения, такими как перевод текста, расширения и другие. Изменения затронули и структурное расположение этих элементов.

Режим чтения. Для него появился большой заметный блок. Сам режим чтения также претерпел изменения, став более понятным и лучше структурированным.

Настройки

Дизайн. Этот раздел полностью переработали и скомпоновали более понятно.

Поиск полностью изменился. В нём появились предложения среди основных функций, которые могут пригодиться пользователям. Также здесь аккуратно отображаются ваши недавние запросы.

Описания разделов. У всех крупных разделов теперь есть собственные описания. Эти описания содержат краткую информацию о настройках и включают ссылку на соответствующий раздел на сайте компании.

Конфиденциальность и безопасность. Компоновка элементов тоже изменилась. Теперь они поделены на несколько разделов. Некоторые из них отображают информацию о подключённых приложениях и сервисах с полным доступом, доступе к ключам входа для веб-браузера и других аспектах.

Пароли

В iOS появилось приложение «Пароли» для хранения всех ваших логинов и паролей. Фото © TACC / Zuma

Новое приложение. В iOS появилось приложение «Пароли» для хранения всех ваших логинов и паролей. Вход защищён Face ID / Touch ID.

Приложение разделено на 6 блоков:

• Все • Ключи входа • Коды • Wi-Fi • Безопасность • Удалён

В разделе «Все» отображаются все сохранённые ключи. «Ключи входа» включают сайты, где использован Passkey, а «Коды» — для быстрого доступа к сервисам, как Google Authenticator.

В разделе Wi-Fi можно просмотреть сети и пароли, а также создать QR-код для быстрого подключения других устройств. «Безопасность» показывает сайты и сервисы, где, по данным Apple, ваши пароли могли быть украдены. «Удалён» хранит удалённые пароли в течение 30 дней. Также доступна функция создания общей группы для обмена паролями с другими пользователями.

Фото

Тотальный редизайн. Интерфейс всего приложения сильно обновился и стал более «дружелюбным», однако к нему ещё нужно привыкнуть.

Экран приложения теперь разделён на несколько секторов. Основной блок показывает все ваши фото и видео без разделения по датам, как раньше. Ниже фотографии и ролики сгруппированы по времени, людям, питомцам, коллекциям, воспоминаниям, поездкам, альбомам, подборкам и типам медиафайлов. Всё это теперь отображается на одном экране, а некоторые видео могут автоматически воспроизводиться для лучшего эффекта. Также добавлены обои для рабочего стола и экрана блокировки.

Вы можете редактировать блоки, скрывая старые или добавляя новые, свайпнув сектор со всеми снимками влево. Все коллекции можно отключить и отредактировать. Кроме того, теперь есть категория для QR-кодов, квитанций и иллюстраций. В конце экрана остаются фотографии, разделённые по категориям, таким как недавно удалённые, видео, селфи и другие.

Каждый день фотографии на рабочем столе будут меняться. Например, пользователю покажут часто посещаемые им места, его питомцев или близких.

Искусственный интеллект будет внедрён в приложение «Фото». С помощью него вы сможете обрабатывать уже готовые фотографии и видео.

Заметки

Математические заметки. Это часть обновления сервиса «Калькулятор», интегрированная в «Заметки». Вы можете записывать задачи или уравнения, а операционная система будет искать их решения и предоставлять ответы. iOS анализирует как печатный, так и рукописный ввод.

Калькулятор

Теперь можно переключаться между тремя режимами калькулятора: обычным, научным и математическими заметками. Фото © TikTok / romancev768

Большое обновление сервиса. Как в iPhone, так и в iPad приложение «Калькулятор» улучшилось. Теперь можно переключаться между тремя режимами: обычным, научным и математическими заметками. Также появилось боковое меню «Истории» и возможность преобразования/конвертации единиц.

Календарь

Изменения в интерфейсе, новые форматы сортировки, глубокая интеграция с сервисом «Напоминания».

Кнопка действия

Больше действий. Теперь на неё можно повесить элементы управления, аналогичные «Пункту управления», либо функцию «Универсальный доступ». Например, открыть сканер QR-кодов, калькулятор, включить авиарежим и многое другое.

Универсальный доступ

Обновлённая система позволит управлять айфоном с помощью взгляда. Фото © TikTok / romancev768

Отслеживание движения глаз. Теперь айфоном можно полностью управлять с помощью взгляда. Полезная функция для людей с нарушением моторики и прочими заболеваниями.

Отображение меток движения транспортного средства. Новая функция призвана снизить укачивание в автомобилях во время движения и использования айфона.

Действия со звуком. Теперь можно настроить любой звук из немаленького списка, чтобы он отвечал за какое-то определённое действие.

Музыкальные тактильные сигналы. Эта функция через вибрации передаёт звучание конкретного трека. Официально заявлена только поддержка Apple Music.

Где включить: «Настройки» -> «Универсальный доступ»

Фонарик

Фонарик обновился. Теперь можно настроить рассеивание света. Для этого при включении фонарика в Dynamic Island необходимо совершать свайпы влево и вправо. Доступно на iPhone 14 Pro / Pro Max, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Авторы Андрей Соколов