Обзор смартфонов: Honor 200 Lite vs Realme 12+ дуэль легковеса и модника Смартфоны Honor 200 Lite и Realme 12+ находятся в одной ценовой категории. Но всегда есть нюансы. 6 сентября, 21:15 Выбор смартфона — дело непростое. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ORION PRODUCTION

На ринге — два смартфона среднего класса, каждый из которых стремится очаровать свою аудиторию. Honor 200 Lite делает ставку на элегантность и лёгкость, в то время как Realme 12+ — на яркий дизайн и более серьёзное железо. Life разберётся, есть ли среди этих новинок фаворит и аутсайдер.

Внешность и удобство смартфонов

Honor 200 Lite — это ода минимализму: тонкий корпус (всего 6,8 мм), плавные линии, классические расцветки («мерцающий голубой», «океанический голубой» и «полночный чёрный»). Он практически невесом в руке — всего 166 граммов. В мире смартфонов-гигантов Honor 200 Lite ощущается глотком свежего воздуха. Для сравнения: iPhone 15 Pro Max с такой же диагональю экрана весит 221 грамм, а Realme 12+ — 190 граммов.

В свою очередь, дизайн Realme 12+ заигрывает с флагманскими трендами последней пары лет на рынке китайских смартфонов: задняя панель из искусственной кожи с имитацией застёжки-молнии, круглый блок камер с хромированными ободками — всё это кричит о желании выделиться. Доступны варианты с разными фактурами кожи и яркими цветами. Но за смелость дизайна приходится платить: Realme 12+ более увесистый и массивный. Им однозначно пользоваться одной рукой не так комфортно.

Каждый из производителей хочет по своему выделить смартфон. Фото © Honor.com, © Realme.com

Экран и звук смартфонов Honor 200 Lite и Realme 12+

Оба смартфона могут похвастаться качественными AMOLED-экранами с Full HD+ разрешением (2412 на 1080 у Honor и 2400 на 1080 у Realme) и тонкими рамками. HONOR 200 Lite предлагает диагональ 6,7 дюйма и частоту обновления 90 Гц, а Realme 12+ — 6,67 дюйма и 120 Гц. На практике разница в плавности не так заметна, тем более 120 Гц Realme работают далеко не во всех приложениях.

Оба смартфона обещают пиковую яркость 2000 нит, но только при воспроизведении специального контента, при особых фазах луны и параде планет. На практике оба смартфона в повседневном использовании выдают около 1000 нит. При этом у Honor 200 Lite это «около» выражено в большей степени, так как при стандартных настройках им на улице летом было пользовать чуть комфортнее.

Впрочем, Realme 12+ выигрывает в сравнении звука. Всухую. Так как обладает стереодинамиками, которые обеспечивают объёмный звук. Ещё у него есть разъём для мини-джека, что в данной ценовой категории — очень полезная фишка. Да, на рынке полно дешёвых беспроводных наушников, но непритязательные пользователи, например старшее поколение, до сих пор предпочитают проверенные временем провода. Honor 200 Lite в этом раунде может ответить разве что поддержкой кодеков высокого разрешения, но не aptX.

Смартфон Realme 12+ обладает стереодинамиками, а Honor 200 Lite отвечает на это поддержкой кодеков высокого разрешения. Фото © Honor.com, © Realme.com

Производительность и автономность смартфонов

Realme 12+ работает на Realme UI 5.0, построенной на базе Android 14. Оболочка Realme UI 5.0 отличается плавной работой, широкими возможностями кастомизации и интересными функциями, такими как боковая панель для быстрого доступа к приложениям и флеш-капсула для отображения уведомлений. Honor 200 Lite оснащён новейшей MagicOS 8.0 на базе Android 14. MagicOS 8.0 — это чистый и интуитивно понятный интерфейс с расширенными функциями безопасности и конфиденциальности.

Realme 12+ работает на более мощном процессоре MediaTek Dimensity 7050 (2 ядра Cortex-A78 с частотой до 2,6 ГГц, 6 ядер Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц, графика Mali-G68 MC4). Он легко справляется с любыми повседневными задачами и тянет большинство игр на высоких настройках графики. Honor 200 Lite при этом оснащён Dimensity 6080 (2 ядра Cortex-A76 с частотой до 2,4 ГГц, 6 ядер Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц, графика Mali-G57 MC2), который тоже обеспечивает плавную работу системы и запуск большинства игр, но на средних настройках графики.

Оба смартфона показывают хороший уровень производительности для своего класса, но Realme 12+ определённо обладает большим запасом мощности. При нагрузке оба смартфона нагреваются умеренно, троттлинг замечен не был.

Realme 12+ оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, который обеспечивает до двух дней работы в режиме умеренного использования. Honor 200 Lite с батареей на 4500 мАч работает от одного заряда около суток-полутора. Кроме того, Realme 12+ выигрывает в скорости зарядки: 67 Вт против 35 Вт у HONOR. Как следствие, Realme заряжается до 100% примерно за 50 минут, HONOR — за полтора часа. Очевидная победа Realme.

Оба смартфона предлагают сканер отпечатков пальцев для разблокировки, но реализованы они по-разному. В Realme 12+ сканер встроен в экран, что обеспечивает более современный вид, а в Honor 200 Lite он размещён на боковой грани в кнопке питания. Да, первый вариант более распространён, но на практике физический сканер всегда лучше. Как минимум по той причине, что экран можно спокойно защищать плёнкой, не боясь багов в работе спрятанного под матрицу сенсора. Дополнительно оба аппарата предлагают разблокировку по лицу.

Какой смартфон купить: сравнение камер

Honor 200 Lite получил тройную камеру с основным модулем на 108 Мп (f/1.9), широкоугольным объективом на 5 Мп (f/2.2) и макрокамерой на 2 Мп (f/2.4). Realme 12+ может похвастаться основным модулем на 50 Мп (Sony LYT-600, f/1.9, OIS), широкоугольным объективом на 8 Мп (f/2.2) и макрокамерой на 2 Мп (f/2.4).

Примеры фото, сделанные на смартфон Honor 200 Lite. Фото © Honor.com, © Honor.com

Основная камера. Realme 12+ делает снимки с более естественной цветопередачей и широким динамическим диапазоном. Детализация снимков высокая, особенно в условиях хорошего освещения. Алгоритмы обработки иногда работают слишком агрессивно, что может приводить к появлению артефактов, особенно на объектах со сложной текстурой. Honor 200 Lite снимает с чуть более холодной цветопередачей и узким динамическим диапазоном. Детализация снимков также на высоком уровне, но в тенях заметны шумы.

Широкоугольная камера. У Realme 12+ широкоугольный модуль снимает заметно лучше: фотографии получаются более чёткими, с лучшей детализацией и цветопередачей. Honor 200 Lite уступает по качеству снимков на широкоугольную камеру, особенно при слабом освещении.

Примеры фото, сделанные на смартфон Realme 12+. Фото © Realme.com, © Realme.com

Ночная съёмка. Realme 12+ выигрывает и здесь: ночные снимки получаются более светлыми, с лучшей детализацией, меньшим количеством шума и более точной цветопередачей. Honor 200 Lite снимает ночью неплохо, но сильно хромает в сценариях, когда мало уличного освещения.

Honor поддерживает запись видео только в разрешении 1080р с фреймрейтом 30 к/с, а Realme поддерживает разрешение 4К с 30 к/с либо 1080p с 60 к/с. К тому же Realme 12+ предлагает электронную стабилизацию в Full HD при 60 к/с, у Honor 200 Lite такой опции нет. То есть тут, как ни натягивай баллы Honor, на паритет с Realme смартфон не выйдет.

Выбор смартфонов определит цена?

Honor 200 Lite и Realme 12+ — два совершенно разных представителя среднего класса. Honor очаровывает лёгкостью и элегантностью. Realme 12+ отвечает более вычурным дизайном, лучшим экраном, стереозвуком, быстрой зарядкой, более качественными фотовозможностями и, конечно, большей производительностью.

По цене между смартфонами почти паритет: за Realme 12+ просят 30 тыс. руб., а за Honor 200 Lite — 27 тыс. руб. Разница небольшая, но для средней ценовой категории — играющая роль.

Авторы Роман Бойко