Владелец «Спартака» подарил футболистам iPhone 16 за отказ от снюса

Два игрока костромского футбольного клуба «Спартак» перестали употреблять снюс. За это владелец ФК Дмитрий Хотимский подарил им iPhone 16 Pro Max, сообщили в пресс-службе команды.

Учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский вручил двум футболистам IPhone 16 Pro Max. Видео © Telegram / ФК «Спартак» Кострома️

Футболисты долгое время не могли отказаться от вредной привычки, но в середине октября 2023 года наконец перестали принимать это вещество. С тех пор они сдавали анализы на отсутствие никотина в крови или моче, а также проходили полиграф. Накануне подтвердилось, что спортсмены чисты.

В результате учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский подарил последние модели телефонов в полной комплектации. Два года назад Хотимский придумал эту акцию, чтобы смотивировать футболистов отказаться от снюса.