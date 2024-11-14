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14 ноября, 13:11

Владелец «Спартака» подарил футболистам iPhone 16 за отказ от снюса

Учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский. Обложка © Telegram / ФК «Спартак» Кострома️

Учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский. Обложка © Telegram / ФК «Спартак» Кострома️

Два игрока костромского футбольного клуба «Спартак» перестали употреблять снюс. За это владелец ФК Дмитрий Хотимский подарил им iPhone 16 Pro Max, сообщили в пресс-службе команды.

Учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский вручил двум футболистам IPhone 16 Pro Max. Видео © Telegram / ФК «Спартак» Кострома️

Футболисты долгое время не могли отказаться от вредной привычки, но в середине октября 2023 года наконец перестали принимать это вещество. С тех пор они сдавали анализы на отсутствие никотина в крови или моче, а также проходили полиграф. Накануне подтвердилось, что спортсмены чисты.

В результате учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский подарил последние модели телефонов в полной комплектации. Два года назад Хотимский придумал эту акцию, чтобы смотивировать футболистов отказаться от снюса.

Экс-футболиста сборной РФ Бугаева оставили в СИЗО по делу о продаже полкило мефедрона
Экс-футболиста сборной РФ Бугаева оставили в СИЗО по делу о продаже полкило мефедрона

А ранее Life.ru писал, что бывший футболист сборной России Алексей Бугаев был осуждён на 9,5 лет за попытку сбыта запрещённых веществ. Спортсмен занимался этим в рамках расследования правоохранителей, в котором он якобы помогал сотрудникам изобличить нарушителей закона.

Дарья Нарыкова
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