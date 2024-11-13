Госдума в I чтении приняла законопроект об установке RuStore на гаджеты Apple

Госдума на заседании 13 ноября приняла в первом чтении законопроект, который позволит россиянам устанавливать российский магазин приложений RuStore на устройствах Apple. Этот документ, предложенный группой депутатов и сенаторов, направлен на борьбу с дискриминацией приложений российских разработчиков в App Store. Он уточняет условия распространения программ, используемых пользователями на определенных видах технически сложных товаров, включая требование к Apple обеспечить возможность загрузки RuStore из App Store.

Согласно законопроекту, с 1 сентября 2025 года будет запрещено устанавливать условия, которые ограничивают или делают невозможным использование приложений российских разработчиков и единого магазина приложений. Кроме того, технически сложные товары, продаваемые в России (включая смартфоны и планшеты), должны будут поддерживать установку и обновление таких приложений, а также возможность осуществления платежей через единый магазин.

На данный момент RuStore доступен для установки на устройствах с операционной системой Android. Однако, как указано в пояснительной записке к документу, некоторые производители (в первую очередь Apple) ограничивают установку приложений из независимых источников и доступ к определенным функциям устройств через лицензионные соглашения. Эти ограничения также касаются возможности проведения платежей в таких приложениях.