Ацтекские «свистки смерти»: как древние инструменты влияют на мозг

Исследователи из Цюрихского университета изучили воздействие на мозг древних ацтекских «свистков смерти», издающих звуки, напоминающие крик. Эти свистки, выполненные в форме человеческого черепа, использовались ацтеками в ритуалах и, возможно, на войне для устрашения противников. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Psychology.

В эксперименте приняли участие 70 современных европейских добровольцев. Им предложили послушать звуки, воспроизводимые 3D-репликами свистков, и описать свои ощущения. Во время прослушивания у участников измеряли нейронную активность слуховой коры с помощью фМРТ-сканирования.

Выяснилось, что высокочастотные звуки свистков активируют нейронные реакции и вызывают широкий спектр негативных эмоций — от тревоги до ужаса. Участники эксперимента отмечали, что звуки кажутся «пугающими» и «вызывающими отвращение». Исследователи обнаружили, что мозг воспринимает эти звуки как гибрид естественного и искусственного происхождения, что затрудняет их классификацию и усиливает эмоциональное воздействие.

Согласно археологическим данным, свистки находили рядом с останками жертв в ацтекских храмах, что указывает на их ритуальное назначение. Эксперты полагают, что звуки свистков могли имитировать пронзительные ветры подземного мира Миктлана, куда, как считалось, отправлялись души умерших. Также существует мнение, что звук символизировал ацтекского бога ветра Эхекатля, который создал человечество из костей мертвых.

Психоакустические эксперименты показали, что пугающая двусмысленность звуков свистков разжигает воображение и привлекает внимание. Это подтверждает гипотезу о том, что свистки использовались в ритуалах, связанных с жертвоприношениями и церемониями, посвященными умершим. Исследователи считают, что звуки могли внушать страх жертвам или вызывать восхищение у присутствующих на церемониях. Таким образом, ацтекские «свистки смерти» не только играли важную роль в ритуалах древних цивилизаций, но и оказывают значительное влияние на мозг современных людей.