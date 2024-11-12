Британские учёные раскрыли главную тайну золотой маски Тутанхамона

В Йоркском университете раскрыли шокирующую тайну золотой маски Тутанхамона. Британские учёные заявили, что артефакт принадлежал вовсе не мужчине, а женщине, и в гробницу он попал ошибочно. Об этом пишет Artnet со ссылкой на документальный фильм для History Hit.

Исследователи под руководством профессора Джоанн Флетчер провели тщательное исследование и нашли несколько деталей. Они полностью говорят о том, что маска изначально предназначалась женщине.

Например, учёные обнаружили проколотые уши на изображении, которые являются редкостью для мужских погребальных масок в Древнем Египте. Такие детали были на женских и детских масках. Данное наблюдение подтвердило гипотезу о том, что артефакт мог принадлежать Нефертити.

Помимо этого, выяснялось, что иероглифы с именем Тутанхамона были нанесены на реликвию поверх других надписей. Изначально на ней был выбит полный титул Нефертити: «Живое воплощение бога Солнца, возлюбленная Эхнатона, прекраснейшая из прекраснейших солнечного диска».

Данные теории также поддержал британский египтолог Николас Ривз. Насчёт серёжек он говорил ещё десять лет назад. Учёные считают, что маска была изготовлена для жены фараона Эхнатона — Нефертити, и в результате путаницы в хаосе того времени артефакт мог быть случайно перепутан.