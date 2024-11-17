Наследники Керенского. Как сложилась судьба жены и детей главного предателя России Александра Керенского обвиняют в том, что он не сумел удержать власть и бежал из Москвы, переодевшись в женское платье. А ещё он бросил жену и сыновей — буквально на съедение большевикам. 16 ноября, 21:07 Глава Временного правительства Александр Керенский. Обложка © Wikipedia

«Я не бежал в женском платье!»

Российский политик Александр Керенский был одним из тех интеллигентов, которые десятилетиями усиленно поджигали Российскую империю. Они бредили о демократии и республике, а по факту — рубили сук, на котором сидели сами.

После буржуазной революции в феврале 1917 года и падения монархии Керенский сначала вошёл, а затем и возглавил Временное правительство РДФР — Российской Демократической Федеративной Республики. Но корабль под названием «Российская империя» топили так много лет, что выровнять его ход ни Керенскому, ни кому-то другому из Временного правительства не удалось: сил не хватило. Не та весовая категория и не тот авторитет.

Он сам называл Россию 1917 года «государством взбунтовавшихся рабов» и лично для себя добился всего, сконцентрировав в руках практически диктаторскую власть и распустив Государственную думу. А затем, оказавшись между «молотом корниловцев и наковальней большевиков», сбежал в Финляндию.

В левой части фотомонтажа: отъезд Керенского в эмиграцию в 1918 г. Фото © Wikipedia / Published by Russian Information Bureau

Большевики любили утверждать, что глава Временного правительства бежал в женском платье, на что Керенский обижался до конца жизни. В 1966 году на встрече с советским журналистом Генрихом Боровиком он обратился к журналисту так: «Господин Боровик, ну есть же у вас умные люди! Ну не бежал я из Зимнего дворца в женском платье!» Да, женского платья на нём не было. Но был автомобиль сопровождения американского посольства с флагом этой страны. Он уехал один, бросив в России жену и двух сыновей.

Ольга Барановская: от застенков до Лондона

Впрочем, вряд ли Керенский к этому времени считал себя женатым человеком. По факту его жена Ольга Львовна Барановская чаще видела его фото в газетах, чем его самого в реальности, а о романах её любвеобильного мужа ходили фантастические слухи.

Они познакомились в 1904 году в Санкт-Петербурге, где Ольга Барановская училась на высших женских курсах, а Керенский — в университете. Родители невесты были против брака, указывая на то, что Александру следует сначала закончить учёбу. Это был лишь предлог: Барановские не считали Керенского достойной партией. Тем не менее влюблённые обвенчались в этом же году, год спустя у них родился сын Олег, а в 1907 году — сын Глеб. После окончания университета Керенский занялся адвокатской практикой, не забывая при этом политику. В 1905 году он даже был выслан в Ташкент за участие в революции. Однако ссылка была недолгой, и спустя год Керенский вернулся в Петербург.

К 1917 году он был знаменит не только тем, что брался защищать революционеров и других протестантов, но и прославился как оратор. Он умел зажигать сердца так, что его слушали, буквально открыв рот. Немудрено, что сначала он стал депутатом Государственной думы, а в марте 1917 года вошёл во Временное правительство. Его политическая карьера буквально развела его с женой: Ольга и сыновья видели его урывками. А сбежав в Финляндию, он просто бросил семью в революционном Петрограде.

Выступление Керенского перед войсками. Фото © Wikipedia

Жене Ольге было 32 года. Одна, с детьми на руках, она выживала как могла. Продавала фамильные колечки, вещи, продала знаменитую шубу мужа, известную нам по фотографиям, набивала папиросные гильзы табаком на продажу. В общем, делала всё, чтобы накормить детей. В конце концов ей даже удалось устроиться машинисткой в Центросоюз. Но, конечно, большевики не могли не обратить на неё внимание.

Сначала её перевели в Москву, где потребовали подписать бумаги о разводе с Керенским, затем посоветовали уехать в далёкий Усть-Сысольск (ныне Сыктывкар), но и там от Ольги не отстали. Её арестовали по подозрению в шпионаже и антисоветской деятельности и вывезли вместе с детьми обратно в Петербург. Допросы длились шесть недель, после чего Ольгу отпустили: улик против неё не было.

После комиссарских кабинетов Барановская поняла, что оставаться в России нельзя. Положение осложнялось тем, что сын Глеб заболел туберкулёзом. Мальчика нужно было спасать. Позже Ольга Барановская напишет об этих временах так: «Разделяя судьбу русских, я выпила свою чашу до дна...»

Обратившись за помощью к соратникам мужа, она получила её от товарища Керенского по партии Бориса Соколова и в его сопровождении по поддельным документам выехала в Эстонию, а затем в Лондон, где встретилась с Керенским и официально с ним развелась.

Жизнь в Лондоне тоже была трудной. Вот что она писала об эмиграции: «В России я оставила всё, что мне было дорого в прошлом, кроме детей… Из-под развалин прошлого я выкарабкивалась сама, как умела, таща за собой и детей…» Ольга Барановская работала машинисткой, была волонтёром в женской организации. Она сумела не только сохранить достоинство, но и дать сыновьям прекрасное образование. О её жизни в Лондоне известно немного: она пережила бывшего мужа на пять лет и скончалась в возрасте 89 лет в 1975 году.

Сын Олег Керенский и внук Олег

Олег Александрович Керенский, английский инженер-мостостроитель, член Лондонского королевского общества, сын А.Ф. Керенского. Фото © Wikipedia

Старший сын Александра Керенского Олег в Российской империи успел окончить только семь классов коммерческого училища в Петербурге. Ещё один класс окончил уже в советском интернате в 1918 году. В 1921 году Олег Керенский поступил в частную школу, в 1927-м окончил университет, стал работать инженером-мостостроителем и стал выдающимся конструктором. Принимал участие в проектировании сиднейского моста Харбор-Бридж, стал партнёром компании Freeman Fox & Partners и разрабатывал конструкции мостов и других инженерных сооружений в Британии. Самыми известными творениями Олега Керенского стали «Купол открытий» в Лондоне и подвесной мост через Босфор в Турции. В 1964 году он получил титул командора ордена Британской империи, а спустя шесть лет стал членом Лондонского королевского общества. После кончины Олега в 1984 году в его честь были проведены две международные конференции — «Керенские чтения».

Сам он характеризовал свою жизнь так: «Я вылез в люди, мне повезло». Известно, что он до самой смерти так и не принял революции и не забыл о страхе, пережитом во время ареста матери. Речи одного из лидеров революции Владимира Ульянова-Ленина называл «не имеющими значения». Любопытно, что в формуляре Королевского общества в графе «национальность» стоит «британец».

В 1930 году у Олега Керенского родился сын, его тоже назвали Олегом. Он прожил всего 63 года и умер в 1993 году. Он был публицистом, театральным и балетным критиком. Написал книги «Новая британская драма», «Мир балета» и «Анна Павлова». Весьма близко дружил со скандально известным танцором Рудольфом Нуриевым и в 1981 году сыграл своего деда — Александра Керенского — в фильме «Красные», который был посвящён деятельности американского журналиста Джона Рида.

Сын Александра Керенского Глеб

Младший сын Александра Керенского Глеб тоже стал инженером. Такого успеха, как брат, он не достиг, но тем не менее был востребован. В России он учился в том же училище, что и старший брат, а затем был в интернате. После эмиграции Глеб вылечился от туберкулёза и следом за братом окончил школу и университет. По воспоминаниям брата Олега, он всегда помнил о том ужасе, который сыновья Керенского пережили в СССР.

Глеб Керенский скончался в 1990 году, ему было 83 года. Он оставил после себя сына Степана, который тоже живёт в Британии и занимается рок-музыкой. Внук Керенского говорит по-русски плохо, однако всегда высказывается в защиту знаменитого деда. Александра Керенского он видел лишь несколько раз подростком.

Судьба Александра Керенского

А что случилось дальше с самим Александром Керенским? А ничего особенного в его судьбе уже не было. Получив развод от Ольги Барановской, он жил во Франции, женился на американке Лидии Триттон, уехал сначала в США, а затем в Австралию. Там его жена скончалась от онкологии.

В 1968 году Александр Керенский пытался добиться разрешения на въезд в СССР, но безуспешно. Умер в 1970 году, по сути, совершив самоубийство: заболев, сначала отказался от еды. Скончался, получив множественные переломы после падения. Известно, что РПЦ за рубежом и Сербская православная церковь отказались отпевать Керенского как виновника падения монархии в России. Тело Александра Керенского было отправлено в Лондон, где один из сыновей похоронил его на светском кладбище.

Авторы Майя Новик