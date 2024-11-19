Тест: Выберите плюшевого мишку и узнайте, насколько трудным ребёнком вы были
Всё ещё думаете, что игрушки не умеют разговаривать? Поверьте, они знают о вас всё, и даже больше!
Помните своего первого плюшевого друга детства? Смеем предположить, что у каждого ребёнка был хотя бы один игрушечный мягкий медведь, которого он везде брал с собой: в кровать, садик и даже путешествие. Эти спутники юности были нашими вечными слушателями, поддержкой и бесконечным источником веселья и радости! Но вы знали, что игрушки могут сказать немного больше об их владельце, чем можно представить? Будь то красивая кукла в розовом платье или старый потрёпанный грузовик — это всё отражение характера и образа жизни человека. Давайте выясним, кто был идеальным ребёнком, а кто настоящим воплощением зла!
Если плюшевых зверьков из детства уже не найти, то всегда можно погрузиться в атмосферу юности с помощью добрых советских мультиков. Докажите свой статус пионера и попробуйте отгадать все семь мультиков СССР по кадру с девочкой! Новый год с каждым днём всё ближе и ближе, поэтому просто необходимо знать биографию главного символа зимнего праздника — Деда Мороза. Сможете ли вы отличить правдивые факты о дедушке от ложных и попасть в 10% населения?
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«Шедеврум»