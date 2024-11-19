Тест: Выберите плюшевого мишку и узнайте, насколько трудным ребёнком вы были

Помните своего первого плюшевого друга детства? Смеем предположить, что у каждого ребёнка был хотя бы один игрушечный мягкий медведь, которого он везде брал с собой: в кровать, садик и даже путешествие. Эти спутники юности были нашими вечными слушателями, поддержкой и бесконечным источником веселья и радости! Но вы знали, что игрушки могут сказать немного больше об их владельце, чем можно представить? Будь то красивая кукла в розовом платье или старый потрёпанный грузовик — это всё отражение характера и образа жизни человека. Давайте выясним, кто был идеальным ребёнком, а кто настоящим воплощением зла!