Тест: Только 10% населения смогут отличить правдивые факты о Деде Морозе от ложных

Неотъемлемой частью праздника является Дед Мороз — фигура, связанная с мифами, легендами и сказаниями, которые передаются из поколения в поколение уже много веков. Конечно, каждый народ по-своему интерпретирует образ зимнего волшебника: где-то он приходит тёмной ночью с кучей подарков, а где-то тихо стучится в двери, оставляя под ёлкой сюрпризы. Но насколько хорошо вы знаете нашего, русского Деда Мороза? Или для вас это просто магический персонаж с посохом и длинной белой бородой, в которого верят только дети? Сегодня, в день рождения Деда Мороза, проверим ваши знания.