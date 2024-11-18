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18 ноября, 13:30

Тест: Только 10% населения смогут отличить правдивые факты о Деде Морозе от ложных

Добрый старичок с мешком подарков или злой языческий дух, который может заморозить всё вокруг? Проверим, что вы знаете о главном символе Нового года!

Неотъемлемой частью праздника является Дед Мороз — фигура, связанная с мифами, легендами и сказаниями, которые передаются из поколения в поколение уже много веков. Конечно, каждый народ по-своему интерпретирует образ зимнего волшебника: где-то он приходит тёмной ночью с кучей подарков, а где-то тихо стучится в двери, оставляя под ёлкой сюрпризы. Но насколько хорошо вы знаете нашего, русского Деда Мороза? Или для вас это просто магический персонаж с посохом и длинной белой бородой, в которого верят только дети? Сегодня, в день рождения Деда Мороза, проверим ваши знания.

Вести себя хорошо на протяжении целого года порой бывает недостаточно для привлечения счастья и удачи — иногда нужно прибегнуть к особым ритуалам! Узнайте, что надеть на Новый год, чтобы угодить Зелёной Змее. А этот тест расскажет, когда будет самый ужасный и удачный периоды в 2025 году, — нужно ответить всего на пять вопросов.

Тест: 5 вопросов подскажут, что нужно делать, чтобы ваше новогоднее желание сбылось на 100%
Тест: 5 вопросов подскажут, что нужно делать, чтобы ваше новогоднее желание сбылось на 100%
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Шедеврум

Виктория Мишинкина
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