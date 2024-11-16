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16 ноября, 16:00

Тест: 5 вопросов подскажут, что нужно делать, чтобы ваше новогоднее желание сбылось на 100%

Вы когда-нибудь задумывались, как именно загадать желание, чтобы оно сбылось? Если нет, то этот тест специально для вас!

Каждый Новый год дарит нам уникальную возможность оставить позади старые заботы и открыть двери для новых свершений. Этот удивительный период — не только время для празднования, но и момент, когда наши мечты могут стать реальностью. Но только если правильно сформулировать свой запрос и чётко знать, чего вы хотите. С этим мы как раз поможем прямо сейчас!

Правильно загаданное желание — это только половина успеха. Ещё лучше подготовиться к наступающему году поможет тест: «Выберите свой цвет глаз и узнайте, когда будет самый ужасный и счастливый период в 2025 году». А подробный гороскоп на год Зелёной Деревянной Змеи для каждого знака зодиака расскажет, чего стоит ожидать.

27 идей недорогих подарков на 2025 год Зелёной Змеи: родителям, любимым и друзьям
27 идей недорогих подарков на 2025 год Зелёной Змеи: родителям, любимым и друзьям
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«Шедеврум»

Виктория Мишинкина
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