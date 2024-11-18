Тест: Рябинин или Верочка — кому из героев Эльдара Рязанова принадлежат эти фразы

Кинокартины выдающегося деятеля по праву можно считать классикой, познакомиться с которой должен каждый! Наполненные иронией, теплом и тонким юмором истории не теряют своей актуальности и в наши дни, а фразы харизматичных и ярких героев уже давно вышли за пределы кино. Если вы активно используете в лексиконе известные цитаты, то пройти тест не составит и труда. А вот молодёжи придётся очень постараться, чтобы набрать максимальный результат!