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18 ноября, 05:00

Тест: Рябинин или Верочка — кому из героев Эльдара Рязанова принадлежат эти фразы

Сегодня, 18 ноября, особый день в истории кинематографа — 97 лет со дня рождения великого советского режиссёра Эльдара Рязанова! Предлагаем вспомнить культовых персонажей вместе!

Кинокартины выдающегося деятеля по праву можно считать классикой, познакомиться с которой должен каждый! Наполненные иронией, теплом и тонким юмором истории не теряют своей актуальности и в наши дни, а фразы харизматичных и ярких героев уже давно вышли за пределы кино. Если вы активно используете в лексиконе известные цитаты, то пройти тест не составит и труда. А вот молодёжи придётся очень постараться, чтобы набрать максимальный результат!

Многие советские режиссёры включают в свои картины персонажей с совсем не творческими профессиями, например бухгалтеров. Предлагаем вспомнить самых известных счетоводов из фильмов СССР и доказать, что вы умеете распоряжаться деньгами! А вы знали, что режиссёр фильма «Кин-дза-дза!» чуть не развязал войну с Америкой? Виной тому стала неудачная шутка…

Это кино должен посмотреть каждый россиянин: 15 лучших советских фильмов всех времён
Это кино должен посмотреть каждый россиянин: 15 лучших советских фильмов всех времён
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Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Рухадзе Анатолий, Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России », «Вокзал для двоих»,«Карнавальная ночь»,«Служебный роман »/ Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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