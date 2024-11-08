Как режиссёр «Кин-дза-дза!» неудачно пошутил и чуть не развязал войну с Америкой

«Кин-дза-дза!» — культовая антиутопия Георгия Данелии, чей фантастический мир выглядит настолько убедительно, что зрителям сложно поверить в обыденное происхождение декораций и реквизита. Вообще-то многие предметы были попросту найдены на свалках или куплены на барахолках. Тем не менее результат оказался столь впечатляющим, что даже американские режиссёры не смогли устоять перед магией этого странного мира.

Зачем американцы звонили Георгию Данелии

Как режиссёр «Кин-дза-дза!» обманул американцев. Фото © ТАСС / ITAR-TASS

Говорят, после выхода «Кин-дза-дза!» в гости к Георгию Данелии заглянул американский коллега. Оказалось, что его сильно впечатлил летающий пепелац — тот самый культовый аппарат, на котором герои фильма путешествовали по пустыням планеты Плюк. Американец, видимо, решил, что это не просто кинотрюк, а полноценная технологическая новинка. Он предложил Данелии помочь с созданием спецэффектов для своего нового фильма.

Шутка Данелии, которая чуть не привела к международному скандалу. Фото © kino-teatr

Георгий Николаевич был, мягко говоря, удивлён и браться за голливудский проект не собирался. Вместо того чтобы просто отказаться, он решил устроить небольшую шутку. Советский режиссёр уверенно заявил американскому коллеге, что пепелац — вовсе не спецэффект, а самое настоящее военное изобретение, засекреченная разработка отечественных инженеров. Мол, летающий аппарат разработали в Министерстве обороны, а секрет его устройства — государственная тайна. «Так что, мой друг, вам лучше обратиться к нашим военным», — будто бы невозмутимо добавил Данелия.

Американцы поверили в реальность пепелаца. Фото © Shutterstock / FOTODOM / James Kirkikis

На этом история могла бы закончиться, но, как говорится, юмор — штука опасная. Особенно когда он касается «секретных разработок». Спустя некоторое время режиссёру действительно позвонили из Министерства обороны. Оказалось, что американский коллега воспринял слова Данелии всерьёз и связался с советскими военными в попытке узнать больше о загадочном аппарате. Сотрудники министерства, конечно, были не в восторге от такой неожиданной «популярности» мифического пепелаца. Они попросили Георгия Николаевича прекратить шутить на такие темы и больше не «валять дурака». Ведь в противном случае такая шутка могла бы привести к недоразумению международного масштаба.

Байка или реальность?

Как «Кин-дза-дза!» почти вызвал конфликт СССР с Америкой. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Так была ли эта история на самом деле, или это всего лишь очередная байка? Никто точно не знает. Но, честно говоря, какая разница? Важно то, что эта байка продолжает дополнять и усиливать тот самый «экспириенс» от фильма «Кин-дза-дза!». Мир Плюка и его абсурдные реалии оказались настолько убедительными, что даже профессионалы киноиндустрии не могли отличить фантазию от реальности. И в этом, безусловно, заключается гениальность советского режиссёра Георгия Данелии.