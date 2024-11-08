Disney выпустит новую трилогию «Звёздных войн»

Киностудия Disney начала работу над новой трилогией по вселенной «Звёздных войн» и привлекла к проекту кинорежиссёра и сценариста Саймона Кинберга. Как сообщает журнал Deadline, будущие фильмы откроют совершенно новую главу в этой культовой франшизе, не связанную с событиями предыдущих девяти эпизодов.

По информации издания, Кинберг выступит не только сценаристом, но и продюсером картины. В работе над проектом он будет сотрудничать с президентом Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, которая курировала производство как основной саги, так и спин-оффов.

Кадр из фильма «Звёздные войны: Последние джедаи» (2017). Фото © «Кинопоиск» / Режиссёр Райан Джонсон / Сценарий Джордж Лукас

Напомним, «Звёздные войны» — это одна из самых успешных и узнаваемых медиафраншиз в истории кино, насчитывающая множество анимационных и игровых сериалов, книг, комиксов и других медийных проектов, созданных на основе вселенной космической оперы.