Стало известно, когда и где Кустурица снимет «Преступление и наказание»
Кустурица начнёт съёмки «Преступления и наказания» летом 2025 года на Кубани
Знаменитый сербский режиссёр Эмир Кустурица приступит к съёмкам экранизации «Преступления и наказания» летом 2025 года на Кубани. Он рассказал об этом в ходе презентации своей книги «Мятежный ангел».
Снимать картину будут в специально созданных павильонах в Краснодарском крае. Обычно над экранизациями романа Фёдора Достоевского работают в том же городе, где разворачивается действие книги — в Санкт-Петербурге.
«Это будет такая чёрная комедия о том, как я не снял настоящее «Преступление и наказание» Достоевского», — цитирует режиссёра «Российская газета».
Напомним, Эмир Кустурица планирует снять сразу три фильма по классическим произведениям русской литературы: Фёдора Достоевского, Николая Гоголя и Льва Толстого. О своих планах режиссёр рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным. При этом он допустил, что задуманный триптих и экранизация романа Евгения Водолазкина «Лавр» станут его последними работами.
ТАСС / Пётр Ковалев