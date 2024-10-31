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31 октября, 09:01

Стало известно, когда и где Кустурица снимет «Преступление и наказание»

Кустурица начнёт съёмки «Преступления и наказания» летом 2025 года на Кубани

Знаменитый сербский режиссёр Эмир Кустурица приступит к съёмкам экранизации «Преступления и наказания» летом 2025 года на Кубани. Он рассказал об этом в ходе презентации своей книги «Мятежный ангел».

Снимать картину будут в специально созданных павильонах в Краснодарском крае. Обычно над экранизациями романа Фёдора Достоевского работают в том же городе, где разворачивается действие книги — в Санкт-Петербурге.

«Это будет такая чёрная комедия о том, как я не снял настоящее «Преступление и наказание» Достоевского»,цитирует режиссёра «Российская газета».

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Напомним, Эмир Кустурица планирует снять сразу три фильма по классическим произведениям русской литературы: Фёдора Достоевского, Николая Гоголя и Льва Толстого. О своих планах режиссёр рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным. При этом он допустил, что задуманный триптих и экранизация романа Евгения Водолазкина «Лавр» станут его последними работами.

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ТАСС / Пётр Ковалев

Юрий Лысенко
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