Стало известно, когда и где Кустурица снимет «Преступление и наказание»

Знаменитый сербский режиссёр Эмир Кустурица приступит к съёмкам экранизации «Преступления и наказания» летом 2025 года на Кубани. Он рассказал об этом в ходе презентации своей книги «Мятежный ангел».

Снимать картину будут в специально созданных павильонах в Краснодарском крае. Обычно над экранизациями романа Фёдора Достоевского работают в том же городе, где разворачивается действие книги — в Санкт-Петербурге.

«Это будет такая чёрная комедия о том, как я не снял настоящее «Преступление и наказание» Достоевского», — цитирует режиссёра «Российская газета».