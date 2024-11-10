Тест: Вы точно умеете считать деньги, если угадаете фильмы СССР по кадру с бухгалтером на 6/6

Кто скрупулёзно подсчитывает каждую копейку и пытается всеми силами сэкономить бюджет предприятия? Конечно же, работники бухгалтерии! Самое время вновь окунуться в атмосферу СССР, попробовать абстрагироваться от главных героев известных фильмов и переключиться на персонажей, которые играли представителей этой серьёзной профессии!

После такого финансового теста стоит пойти ещё глубже, ведь мир денег не ограничивается только рублями! Сможете ли вы правильно ответить на все вопросы и отгадать, из каких стран эти купюры, на 7/7? А если не хотите быть как вышеупомянутый Вова Коновалов, то обязательно посмотрите, в какие даты рождаются люди, предрасположенные к алкоголю.