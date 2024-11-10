Тест: Вы точно умеете считать деньги, если угадаете фильмы СССР по кадру с бухгалтером на 6/6
Во всём мире отмечают Международный день бухгалтерии! Мы тоже решили вспомнить самых ярких кинобухгалтеров СССР!
Кто скрупулёзно подсчитывает каждую копейку и пытается всеми силами сэкономить бюджет предприятия? Конечно же, работники бухгалтерии! Самое время вновь окунуться в атмосферу СССР, попробовать абстрагироваться от главных героев известных фильмов и переключиться на персонажей, которые играли представителей этой серьёзной профессии!
После такого финансового теста стоит пойти ещё глубже, ведь мир денег не ограничивается только рублями! Сможете ли вы правильно ответить на все вопросы и отгадать, из каких стран эти купюры, на 7/7? А если не хотите быть как вышеупомянутый Вова Коновалов, то обязательно посмотрите, в какие даты рождаются люди, предрасположенные к алкоголю.
- День борща 10 ноября: Всего один секретный ингредиент сделает ваш борщ идеальным
сегодня в 10:00
- Тест: Всего 5 вопросов подскажут, какой сериал про полицию вам срочно нужно начать смотреть
сегодня в 08:00
- Какой окажется неделя с 11-го по 17 ноября — рунический гороскоп для всех знаков зодиака
сегодня в 06:00
© Life.ru, фото © Freepik, © Кадр из фильма «Карнавальная ночь», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Борис Ласкин, Владимир Поляков / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk