Тест: Робинзон Крузо будет гордиться вами, если ответите, из каких стран эти купюры, на 7/7

Сейчас всё меньше людей носит с собой наличку, повсеместно расплачиваясь банковскими картами и QR-кодами, а молодёжь запускает тренд, в котором говорит, что бумажные деньги и вовсе не подвергаются счёту. А вот наши предки, рассчитываясь по бартеру, и мечтать не могли о ценных монетах и банкнотах. Только в Средние века по всему миру начали постепенно появляться разные валюты со своими символами и названиями. Сможете ли вы правильно ответить на все вопросы и угадать, деньги каких стран изображены на картинках?