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7 ноября, 14:00

Тест: Робинзон Крузо будет гордиться вами, если ответите, из каких стран эти купюры, на 7/7

Весь мир знает рубли, доллары, евро и юани, а что насчёт лека, кванзы или реала? Сможете соотнести название валюты с её родиной?

Сейчас всё меньше людей носит с собой наличку, повсеместно расплачиваясь банковскими картами и QR-кодами, а молодёжь запускает тренд, в котором говорит, что бумажные деньги и вовсе не подвергаются счёту. А вот наши предки, рассчитываясь по бартеру, и мечтать не могли о ценных монетах и банкнотах. Только в Средние века по всему миру начали постепенно появляться разные валюты со своими символами и названиями. Сможете ли вы правильно ответить на все вопросы и угадать, деньги каких стран изображены на картинках?

А вы знали, что многие страны выпускают целые серии монет с изображением милых котиков? И это неудивительно, ведь эти пушистые создания нравятся всем! Кстати, домашний любимец может сказать кое-что и про своего хозяина: выберите любимую породу кошек, а мы раскроем все тайны вашего характера. Попробуйте доказать свою тягу к путешествиям и угадать фильм про военно-морской флот по кадру с морем на 6/6.

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Коллаж © Life.ru, фото © «Шедеврум», © Freepik

Виктория Мишинкина
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