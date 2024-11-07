Наркотики и убийства: 7 скандальных историй королев красоты, которые оказались за решёткой

Мир королев красоты часто окутан блеском и роскошью, но, как показывает жизнь, за громкими титулами иногда скрывается нечто большее, чем просто эффектная внешность. Последний скандал — задержание «мисс Россия – 2015» Софьи Никитчук за контрабанду драгоценностей на сумму 12 миллионов рублей — лишь добавляет масла в огонь.

Задержание «мисс Россия – 2015» Софьи Никитчук: почему королева красоты стала контрабандисткой. Фото © / Сергей Бобылев

Эти случаи, про которые расскажем, подчёркивают тот факт, что между гламуром и преступным миром порой лежит совсем тонкая грань. Вспомним самые громкие истории, когда титулы привели обладательниц к закону, но не в роли его защитников.

«Королева-авантюристка»: похищение ради выкупа

За что была задержана «королева Евразии» Сибель Демиральп. Фото © VK / Girls Gangsters

В 2016 году турецкая модель Сибель Демиральп, обладательница титула «Королева Евразии», стала фигуранткой шокирующего дела. Её обвинили в организации похищения ювелира, которого заманили на встречу, обещая «деловое сотрудничество». В ходе операции он был вынужден передать преступникам около 488 тысяч рублей, чтобы избежать распространения компрометирующих фото со своим участием. Сибель и её подельников приговорили к 13 годам тюрьмы. История эта напоминает криминальную драму, где главной героиней стала красавица с короной.

«Красота и жестокость»: дело Тринити Поуг

Громкие преступления королев красоты: американка Тринити Поуг. Фото © VK / 120.SU | Новости

Американка Тринити Поуг, признанная королевой красоты штата Джорджия, оказалась в центре шокирующей трагедии. Девушку обвинили в убийстве полуторагодовалого сына её бойфренда. Инцидент произошел в общежитии колледжа, где соседи сначала слышали плач ребёнка, а потом возникла тишина. Поуг арестовали, а её звание и титул были отозваны. Трагедия заставила многих задуматься о том, что за блеском титулов могут скрываться непростые истории.

Лора Мохика Ромеро: от «мисс Мексики» до участницы банды похитителей

Корона и наручники: история преступлений Лоры Мохики Ромеро. Фото © Telegram / ЗАМЕТКИ

Лора Мохика Ромеро, которая представляла в конкурсе красоты мексиканский штат Оахака, часто говорила в интервью о важности «социальных проектов». Однако её «проекты» обернулись настоящим криминалом: в 2021 году выяснилось, что девушка входила в состав банды похитителей. Её и подельников подозревают в организации выкупов за похищенных людей. Лора может получить до 50 лет тюрьмы. Эта история стала символом мрачных тайн, скрывающихся за миром моды и красоты.

Лаура Елена Суньига: красота и наркокартель

За что села в тюрьму «мисс Вселенная» Лаура Елена Суньига. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Laura Elena Zuniga Huizar

Мексиканка Лаура Елена Суньига должна была представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная», но вместо этого стала частью наркокартеля. В 2008 году Лаура с бойфрендом были задержаны с арсеналом оружия и крупными суммами наличных денег. Хотя Суньига смогла избежать тюремного срока, её титул был отозван — и история осталась в памяти людей как наглядное подтверждение того, что красота и закон не всегда идут рука об руку.

«Сюрпризы» от «мисс Юта»: самодельные бомбы

История Кендры Джилл: королева красоты и преступница. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kendra.jill.bentley

Кендра Джилл, победительница конкурса красоты штата Юта, прославилась совсем не так, как планировала. Вместе с друзьями она бросала в прохожих самодельные бомбы из пластиковых бутылок. Их быстро арестовали, а сама Кендра оказалась героиней судов, а не модных показов. Случай стал напоминанием о том, что даже титулы и общественное признание не гарантируют безупречного поведения.

«Королева Пуэрто-Рико» и заказное убийство

Преступные королевы: за что лишаются короны. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dpidamu

В 2005 году титулованная королева красоты из Пуэрто-Рико — Дениз Мари Киньонес Аугуст — решила избавиться от своего мужа, канадского миллионера, с которым у неё были разногласия из-за религиозных вопросов и условий развода. Она привлекла наёмного убийцу, и трагедия завершилась смертью супруга. Полиция вскоре задержала исполнителя, а королеву объявили в розыск. Спустя 13 лет её нашли — и эта история напомнила, что роскошный образ иногда скрывает тёмные замыслы.