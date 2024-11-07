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7 ноября, 12:39

Билли Айлиш разрыдалась на глазах у многотысячного стадиона из-за победы Трампа

Популярная американская певица, двукратная лауреатка премии «Оскар» Билли Айлиш очень эмоционально отреагировала на победу Дональда Трампа на выборах в США. В сторис в запрещённой экстремистской социальной сети исполнительниуа написала, что считает его выигрыш «войной против женщин», а потом дала концерт, во время которого расплакалась прямо на сцене, и посвятила всем женщинам песню Your Power.

Слёзы Билли Айлиш на концерте в Нэшвилле, штат Теннесси, после победы Трампа. Видео © Х / KMay TV

22-летняя Билли Айлиш активнее многих звёзд призывала свою фан-базу голосовать за Камалу Харрис. За несколько дней до выборов она даже приостановила свой концерт в Атланте, чтобы обратиться к поклонникам.

Билли Айлиш назвала победу Трампа войной против женщин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / billieelish

Билли Айлиш назвала победу Трампа войной против женщин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / billieelish

«Времена действительно сложные, многое зависит от нас, и я уверена, что если вы здесь и поддерживаете меня, вы поддерживаете женщин. Я надеюсь, что вы проголосуете за Камалу Харрис», — заявила со сцены старлетка.

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А ранее стало известно, что разучившиеся писать зумеры вызвали хаос на выборах в США. Пришедшая проголосовать молодёжь не смогла нормально расписаться в бюллетенях, из-за чего многие голоса пришлось дополнительно перепроверять.

Обложка ©

Х / KMay TV

Марина Фещенко
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