«Мисс Россия» поймали во Внуково на контрабанде ювелирки на 12 млн рублей
«Мисс Россия» 2015 Софье Никитчук грозит до пяти лет за контрабанду ювелирки
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Софье Никитчук, обладательнице титула «Мисс Россия» 2015 года, может грозить до пяти лет лишения свободы по обвинениям в уклонении от уплаты таможенных пошлин и контрабанде стратегически важных товаров, сообщает Mash. Она была задержана в аэропорту Внуково с драгоценностями на сумму 12 миллионов рублей. Девушка прилетела из Ниццы с пересадкой в Стамбуле и прошла через «зелёный коридор».
Драгоценности на 12 млн рублей. Фото © Telegram / ФТС России | ProТаможню
Таможенники остановили модель и провели досмотр. В ходе проверки были найдены часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier, которые, согласно закону, подлежат декларированию. Никитчук заявила, что эти вещи являются личными, поэтому она не стала их оформлять.
«Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 226.1 УК РФ за контрабанду стратегически важных товаров и ст. 194 УК РФ за уклонение от уплаты таможенных платежей. Нарушительнице грозит до 5 лет лишения свободы», — уточнили в ФТС.
Ранее Life.ru рассказывал, что таможенники предотвратили вывоз в Китай сплава ртути с золотом массой 760 граммов. Сотрудники ФТС обнаружили таможенники Уссурийска в ручке чемодана туриста. Ему грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей