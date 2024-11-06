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6 ноября, 10:00

«Мисс Россия» поймали во Внуково на контрабанде ювелирки на 12 млн рублей

«Мисс Россия» 2015 Софье Никитчук грозит до пяти лет за контрабанду ювелирки

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/nikitchuksofi

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/nikitchuksofi

Софье Никитчук, обладательнице титула «Мисс Россия» 2015 года, может грозить до пяти лет лишения свободы по обвинениям в уклонении от уплаты таможенных пошлин и контрабанде стратегически важных товаров, сообщает Mash. Она была задержана в аэропорту Внуково с драгоценностями на сумму 12 миллионов рублей. Девушка прилетела из Ниццы с пересадкой в Стамбуле и прошла через «зелёный коридор».

Драгоценности на 12 млн рублей. Фото © Telegram / ФТС России | ProТаможню

Драгоценности на 12 млн рублей. Фото © Telegram / ФТС России | ProТаможню

Таможенники остановили модель и провели досмотр. В ходе проверки были найдены часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier, которые, согласно закону, подлежат декларированию. Никитчук заявила, что эти вещи являются личными, поэтому она не стала их оформлять.

«Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 226.1 УК РФ за контрабанду стратегически важных товаров и ст. 194 УК РФ за уклонение от уплаты таможенных платежей. Нарушительнице грозит до 5 лет лишения свободы», — уточнили в ФТС.

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Ранее Life.ru рассказывал, что таможенники предотвратили вывоз в Китай сплава ртути с золотом массой 760 граммов. Сотрудники ФТС обнаружили таможенники Уссурийска в ручке чемодана туриста. Ему грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей

Александра Мышляева
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