«Мисс Россия» поймали во Внуково на контрабанде ювелирки на 12 млн рублей

Софье Никитчук, обладательнице титула «Мисс Россия» 2015 года, может грозить до пяти лет лишения свободы по обвинениям в уклонении от уплаты таможенных пошлин и контрабанде стратегически важных товаров, сообщает Mash. Она была задержана в аэропорту Внуково с драгоценностями на сумму 12 миллионов рублей. Девушка прилетела из Ниццы с пересадкой в Стамбуле и прошла через «зелёный коридор».

Драгоценности на 12 млн рублей. Фото © Telegram / ФТС России | ProТаможню

Таможенники остановили модель и провели досмотр. В ходе проверки были найдены часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier, которые, согласно закону, подлежат декларированию. Никитчук заявила, что эти вещи являются личными, поэтому она не стала их оформлять.

«Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 226.1 УК РФ за контрабанду стратегически важных товаров и ст. 194 УК РФ за уклонение от уплаты таможенных платежей. Нарушительнице грозит до 5 лет лишения свободы», — уточнили в ФТС.