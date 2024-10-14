Турист из Китая хотел перехитрить таможенников в Уссурийске и спрятал ртуть с золотом в необычном месте

Сплав ртути с золотом массой 760 граммов обнаружили таможенники Уссурийска в ручке чемодана китайского туриста, возвращавшегося на Родину. Об этом Life.ru рассказали в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

49-летнего мужчину остановили в пункте пропуска Краскино. При сканировании багажа сотрудники таможни выявили свёртки с металлическими гранулами и порошком, которые китаец завернул в тройные пакеты, и спрятал в телескопическую ручку чемодана. Экспертиза показала, что это сплав из металлической ртути и золота. Гражданин сообщил, что позже планировал извлечь золото из сплава и сделать подарок для жены. О запрете на перевозку ртути он знал, поэтому спрятал вещество в ручке чемодана.

Комментарий пресс-секретаря Уссурийской таможни Ирины Кульчицкой. Видео © ФТС России

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда ядовитых веществ). Гражданин КНР помещён под стражу, ему грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей», — сообщили в ФТС.