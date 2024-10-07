Бурятские таможенники вскрыли многомиллионную схему контрабанды мускуса кабарги в Южную Корею

В Бурятии таможенники пресекли незаконный вывоз в Южную Корею мускуса (желез) кабарги на сумму 25 миллионов рублей. Об этом Life.ru рассказали в Федеральной таможенной службе (ФТС) России. Всего изъято 259 единиц дериватов весом восемь килограммов.

Мускус, который пытались незаконно вывезти из Бурятии. Фото © ФТС России

Вскрыть контрабандистов удалось в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Установлено, что компания при подаче деклараций использовала незаконно полученные экспортные сертификаты СИТЕС, для чего предоставляла в Росприроднадзор документы с недостоверными сведениями, где в качестве продавца были указаны охотники, фактически не осуществлявшие добычу кабарги.

Выяснилось, что ранее этого экспортёра уже ловили на незаконном вывозе из РФ 207 желез на более чем 12 миллионов рублей. К слову, в обоих случаях мускус добыли незаконно в Бурятии и Иркутской области. Против руководителя компании уже возбудили два уголовных дела по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере». Их объединили в одно производство. Коммерсанту грозит штраф до миллиона рублей или до пяти лет лишения свободы.