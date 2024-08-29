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29 августа, 14:10

ФТС помешала приезжему из Узбекистана провезти в РФ маленький фонящий танк с радием-226

РБК: Во Внуково в январе остановили иностранца с радиоактивной статуэткой танка

Федеральная таможенная служба (ФТС) помешала ввезти в Россию маленькую статуэтку танка, содержащую крайне радиоактивный материал. Инцидент произошёл ещё 19 января в московском аэропорту Внуково: гражданин Узбекистана, прилетевший из Ташкента, проходил «зелёный коридор», когда на него сработала система «Янтарь». Стражи границы быстро обнаружили причину — маленькую статуэтку танка из жёлтого металла со встроенными часами.

Именно они и «фонили» — мощность дозы ионизирующего излучения на поверхности составляла 6,16 мкЗв/ч, что в 56 раз превышало естественный радиационный фон. Как пишет РБК, предположительно, в статуэтке содержался радий-226. Её изъяли и передали на хранение специалистам профильного предприятия. Материалы поступили в МВД.

В Домодедово у иностранки изъяли радиоактивные метки для крапления карт
В Домодедово у иностранки изъяли радиоактивные метки для крапления карт

Ранее ФТС задержала во Внуково женщину, прихватившую из Индии необычный и опасный сувенир — радиоактивный песок. Фон от багажа туристки в 11 раз превышал естественный.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Egoreichenkov Evgenii

Матвей Константинов
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