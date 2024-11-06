«Она мне жизнь портит»: Лазарев признал, что чувствует порчу на любовь от Леры Кудрявцевой

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева — эта пара когда-то взорвала российский шоу-бизнес. Их роман был полон эмоций, страсти и внимания со стороны общественности. Но спустя четыре года любви, в 2012 году, они приняли решение расстаться. Казалось, что жизнь должна пойти по-новому и у каждого начнётся своя глава. Но вот что-то пошло не так. Или точнее сказать — Лера Кудрявцева в отместку прокляла бывшего и запретила ему любить другую.

Почему личная жизнь Лазарева не клеится

Лазарев считает, что Кудрявцева наложила проклятие на его личную жизнь. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevsergey

Певец Сергей Лазарев, хоть и не нашёл пока того единственного человека для себя, продолжает делать ставку на карьеру и отцовство. Двое детей, Никита и Анна, уже стали центром его жизни. И если в карьере дела у артиста идут в гору, то в личной жизни — полный штиль. В своих интервью Сергей часто шутит на эту тему. Но накануне решил поднять ставки и подколол свою бывшую прямо на телевидении.

Почему Сергей Лазарев флиртует с Кудрявцевой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevsergey

Оказывается, Лера Кудрявцева снова появилась в жизни Лазарева, но теперь в новом формате — на съёмочной площадке третьего сезона шоу «Аватар» на НТВ. И тут наш герой не упустил момент, чтобы бросить искру и подшутить над своей бывшей.

Она вечно мне жизнь портит! И здесь она, я уж думал, отвязался, но нет. Вы думаете, почему я столько лет один, ребята?! Так она же прокляла всех! У меня только личная жизнь в «Аватаре» начала налаживаться с Лисой, так она и сюда припёрлась. Чтобы, не дай бог, Лазарев счастлив не был. Сергей Лазарев Певец

Проклятие Леры Кудрявцевой или просто совпадение

Сергей Лазарев подшутил над бывшей на шоу «Аватар». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

Словно невидимая нить соединяет Сергея и Леру даже после завершения их отношений. В то время как Кудрявцева счастливо замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, Лазарев остаётся в статусе холостяка. Множество поклонников начинают подозревать что-то неладное. Вдруг ведущая действительно наложила на певца проклятие? Конечно, мы понимаем, что всё это — добрые шутки и ирония. Но разве не бывает так, что в каждой шутке — доля правды? Лазарев явно не упускает шанса подразнить экс-возлюбленную и сделать свою личную жизнь поводом для разговоров и смеха, пусть даже в контексте шоу.

Новая встреча спустя годы: совпадение или судьба

Лазарев обвиняет Кудрявцеву в неудачах в любви. Фото © RUTUBE / HTB

Что бы ни говорили, факт остаётся фактом — спустя годы после расставания Лера и Сергей снова оказались в одном проекте. Совпадение или судьба? Кто знает. Может, Кудрявцева действительно оказалась настолько влиятельной фигурой в жизни Лазарева, что даже спустя время их пути снова пересеклись. А может, всё дело в профессионализме, ведь и Лера, и Сергей — яркие представители российского шоу-бизнеса, поэтому их талант неизменно притягивает аудиторию.

Life.ru рассказывает о проклятии Леры Кудрявцевой для Лазарева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevsergey