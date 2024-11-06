Шоу «Аватар», 3-й сезон: Самые вкусные подробности, которые заставят снова смотреть телевизор
3 ноября стартовал 3-й сезон шоу «Аватар», где знаменитости прячутся за цифровыми образами. Жюри предстоит угадать, кто скрывается за фантастическими персонажами.
С 3 ноября на канале НТВ стартовал третий сезон популярного шоу «Аватар». Премьера нового сезона обещает стать одним из самых ярких событий года для любителей интерактивных телевизионных проектов. В этот раз зрителей снова ожидают уникальные цифровые персонажи, за каждым из которых скрывается звезда шоу-бизнеса. Life.ru рассказывает о правилах шоу, составе жюри и участниках нового сезона.
Дата выхода нового сезона шоу «Аватар»
Когда будет 3 сезон шоу «Аватар». Фото © RUTUBE / HTB
Премьера 3-го сезона шоу «Аватар» состоялась 3 ноября на телеканале НТВ. Новые цифровые герои и невероятные трансформации ждут зрителей с первых эпизодов, даря уникальные эмоции и интригу, которая будет держаться на протяжении всего сезона.
«Аватар» 2024: Правила шоу
Кто в жюри нового сезона «Аватара». Фото © RUTUBE / HTB
В третьем сезоне шоу «Аватар» правила остаются прежними. На сцене одновременно будут соревноваться 12 аватаров — виртуальных персонажей, созданных с использованием технологии захвата движения (Motion Capture), которая позволяет реальным артистам передавать своим цифровым двойникам движения, голос, эмоции и мимику. В каждом выпуске участники делятся на три группы, из которых жюри выбирает по одному номинанту. В финале эпизода трое номинированных персонажей снова выходят на сцену, и судьи пытаются раскрыть их личности.
Правила угадывания: если жюри угадывает первого номинанта, два остальных автоматически проходят дальше, сохраняя свои тайны. Если же судьи ошибаются, у них есть вторая и третья попытки. За один эпизод шоу может покинуть только один участник, если его личность удалось раскрыть. В случае если жюри не удаётся угадать ни одного из трёх номинантов, все трое остаются в проекте.
Ведущий и жюри в шоу «Аватар» 2024 года
Фото © RUTUBE / HTB
Шоу «Аватар» в третий раз проведёт Вячеслав Макаров — поющий юморист и телеведущий, хорошо знакомый зрителям НТВ. Макаров зарекомендовал себя как харизматичный и находчивый ведущий, который органично создаёт атмосферу интриги, поддерживает участников и держит зрителей в напряжении до самого конца каждого выпуска.
В судейских креслах нового сезона снова появятся проверенные временем члены жюри: певцы Сергей Лазарев и Марк Тишман, шоумен Тимур Батрутдинов. В этом сезоне к ним присоединились певица Мари Краймбрери и телеведущая Лера Кудрявцева.
Кто будет участниками в новом сезоне шоу «Аватар»
На сцену третьего сезона шоу выйдут 12 новых персонажей, созданных в образах сказочных существ и героев мифов. Среди них:
- Домовёнок;
- Дриада;
- Жар-птица;
- Карабас-Барабас;
- Кошка Фараона;
- Медуза Горгона;
- Перун;
- Серый Волк;
- Сирена;
- Страшила;
- Царевна-лягушка;
- Шамаханская царица.
Эти образы воссозданы командой из 3D-моделлеров, стилистов, аниматоров и специалистов по дополненной реальности. На разработку каждого аватара уходит от 8 до 10 недель, а чтобы участники могли буквально «раствориться» в своих цифровых масках, прорабатывается каждая деталь — от движений до уникальных жестов.
Тайна и интрига на шоу «Аватар» 2024
В чём смысл шоу «Аватар», которое выйдет в третьем сезоне? Фото © RUTUBE / HTB
Как и в шоу «Маска», в шоу «Аватар» особое внимание уделяется секретности. Участники не пересекаются друг с другом и не знают имён своих коллег. Каждого сопровождают охранники, гарантирующие полную конфиденциальность. Звёзды, скрывающиеся за цифровыми аватарами, могут спокойно воплощать выбранные образы, не опасаясь разоблачения вне сцены.
Для зрителей шоу это зрелище и азарт, но для звёзд за аватарами это ещё и серьёзный вызов. Например, в первом сезоне Гарик Харламов и Анна Семенович рассказали, что для них участие в проекте стало настоящим перевоплощением. Анна Семенович смогла настолько скрыть себя в образе, что коллеги не узнали её.
Напомним, что во втором сезоне шоу «Аватар» зрители увидели звёздных исполнителей в образах:
- Алёнушка — Дарья Кастовская (Mona);
- Артемон — Митя Фомин;
- Василиса Прекрасная — Валерия Ланская;
- Железный дровосек — Роман Костомаров;
- Змей Горыныч — Арсений Бородин;
- Золушка — Надежда Ангарская;
- Лиса — Регина Тодоренко;
- Муха-цокотуха — Лариса Долина;
- Огненная Ворожея — Валерия;
- Садко — Кирилл Туриченко;
- Соловей-разбойник — Родион Газманов;
- Трубадур — Алексей Глызин.
Третий сезон обещает новые перевоплощения, яркие выступления и интригующие моменты. Зрителей ждёт удивительное путешествие в мир цифровых аватаров, за каждым из которых скрываются известные артисты. Кто из них сумеет обмануть опытных судей и сохранить свою тайну до конца? Узнаем совсем скоро!
RUTUBE / HTB