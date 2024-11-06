Шоу «Аватар», 3-й сезон: Самые вкусные подробности, которые заставят снова смотреть телевизор

С 3 ноября на канале НТВ стартовал третий сезон популярного шоу «Аватар». Премьера нового сезона обещает стать одним из самых ярких событий года для любителей интерактивных телевизионных проектов. В этот раз зрителей снова ожидают уникальные цифровые персонажи, за каждым из которых скрывается звезда шоу-бизнеса. Life.ru рассказывает о правилах шоу, составе жюри и участниках нового сезона.

Дата выхода нового сезона шоу «Аватар»

Когда будет 3 сезон шоу «Аватар». Фото © RUTUBE / HTB

Премьера 3-го сезона шоу «Аватар» состоялась 3 ноября на телеканале НТВ. Новые цифровые герои и невероятные трансформации ждут зрителей с первых эпизодов, даря уникальные эмоции и интригу, которая будет держаться на протяжении всего сезона.

«Аватар» 2024: Правила шоу

Кто в жюри нового сезона «Аватара». Фото © RUTUBE / HTB

В третьем сезоне шоу «Аватар» правила остаются прежними. На сцене одновременно будут соревноваться 12 аватаров — виртуальных персонажей, созданных с использованием технологии захвата движения (Motion Capture), которая позволяет реальным артистам передавать своим цифровым двойникам движения, голос, эмоции и мимику. В каждом выпуске участники делятся на три группы, из которых жюри выбирает по одному номинанту. В финале эпизода трое номинированных персонажей снова выходят на сцену, и судьи пытаются раскрыть их личности.

Правила угадывания: если жюри угадывает первого номинанта, два остальных автоматически проходят дальше, сохраняя свои тайны. Если же судьи ошибаются, у них есть вторая и третья попытки. За один эпизод шоу может покинуть только один участник, если его личность удалось раскрыть. В случае если жюри не удаётся угадать ни одного из трёх номинантов, все трое остаются в проекте.

Ведущий и жюри в шоу «Аватар» 2024 года

Фото © RUTUBE / HTB

Шоу «Аватар» в третий раз проведёт Вячеслав Макаров — поющий юморист и телеведущий, хорошо знакомый зрителям НТВ. Макаров зарекомендовал себя как харизматичный и находчивый ведущий, который органично создаёт атмосферу интриги, поддерживает участников и держит зрителей в напряжении до самого конца каждого выпуска.

В судейских креслах нового сезона снова появятся проверенные временем члены жюри: певцы Сергей Лазарев и Марк Тишман, шоумен Тимур Батрутдинов. В этом сезоне к ним присоединились певица Мари Краймбрери и телеведущая Лера Кудрявцева.

Кто будет участниками в новом сезоне шоу «Аватар»

На сцену третьего сезона шоу выйдут 12 новых персонажей, созданных в образах сказочных существ и героев мифов. Среди них: Домовёнок;

Дриада;

Жар-птица;

Карабас-Барабас;

Кошка Фараона;

Медуза Горгона;

Перун;

Серый Волк;

Сирена;

Страшила;

Царевна-лягушка;

Шамаханская царица.

Эти образы воссозданы командой из 3D-моделлеров, стилистов, аниматоров и специалистов по дополненной реальности. На разработку каждого аватара уходит от 8 до 10 недель, а чтобы участники могли буквально «раствориться» в своих цифровых масках, прорабатывается каждая деталь — от движений до уникальных жестов.

Тайна и интрига на шоу «Аватар» 2024

В чём смысл шоу «Аватар», которое выйдет в третьем сезоне? Фото © RUTUBE / HTB

Как и в шоу «Маска», в шоу «Аватар» особое внимание уделяется секретности. Участники не пересекаются друг с другом и не знают имён своих коллег. Каждого сопровождают охранники, гарантирующие полную конфиденциальность. Звёзды, скрывающиеся за цифровыми аватарами, могут спокойно воплощать выбранные образы, не опасаясь разоблачения вне сцены.

Для зрителей шоу это зрелище и азарт, но для звёзд за аватарами это ещё и серьёзный вызов. Например, в первом сезоне Гарик Харламов и Анна Семенович рассказали, что для них участие в проекте стало настоящим перевоплощением. Анна Семенович смогла настолько скрыть себя в образе, что коллеги не узнали её.

Напомним, что во втором сезоне шоу «Аватар» зрители увидели звёздных исполнителей в образах: Алёнушка — Дарья Кастовская (Mona);

— Дарья Кастовская (Mona); Артемон — Митя Фомин;

— Митя Фомин; Василиса Прекрасная — Валерия Ланская;

— Валерия Ланская; Железный дровосек — Роман Костомаров;

— Роман Костомаров; Змей Горыныч — Арсений Бородин;

— Арсений Бородин; Золушка — Надежда Ангарская;

— Надежда Ангарская; Лиса — Регина Тодоренко;

— Регина Тодоренко; Муха-цокотуха — Лариса Долина;

— Лариса Долина; Огненная Ворожея — Валерия;

— Валерия; Садко — Кирилл Туриченко;

— Кирилл Туриченко; Соловей-разбойник — Родион Газманов;

— Родион Газманов; Трубадур — Алексей Глызин.