Около 2 млн маленьких россиян проголосовали за победителей премии «Главные Герои»
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В Государственном Кремлёвском Дворце состоялась церемония вручения Национальной детской премии «Главные Герои». Среди победителей оказались Оксана Фёдорова, Сергей Друзьяк и Милана Филимонова. Телеверсия яркого шоу была показана на телеканале «Карусель» 4 ноября, в День народного единства.
На главной сцене страны награды были вручены победителям в 12 номинациях, которых выбрали юные зрители телеканала «Карусель» через онлайн-голосование. В рамках церемонии прошёл масштабный гала-концерт с участием известных артистов, ведущих канала и персонажей популярных мультфильмов. Хиты исполнили Милана Филимонова, Таисия Скоморохова, NILETTO, SteshOK, Настя Кош, VIKI Show и другие звёзды.
«Ежегодная премия «Главные Герои» предоставляет уникальную возможность узнать предпочтения детской аудитории. Обратная связь помогает нам быть ближе к детям и учитывать их пожелания. Гала-концерт — это отличный повод встретиться с нашими зрителями. Второй год подряд премия проходит в полном зале Государственного Кремлёвского Дворца, а телевизионную версию в прошлом году посмотрели около 4 миллионов человек», — отметила главный редактор телеканала «Карусель» Вера Оболонкина.
По словам генерального директора телеканала «Карусель» Татьяны Цываревой, их главные зрители — это, конечно, дети, поэтому им была отведена такая ответственная роль — быть справедливым жюри премии «Главные Герои». С 1 августа по 23 октября именно маленькие зрители «Карусели» оставили около двух миллионов голосов в поддержку любимых ведущих, анимационных героев, мультфильмов, песен и программ.
Победители премии «Главные Герои – 2024» стали:
- главный познавательный ТВ-проект: «Спокойной ночи, малыши!»;
- главный развлекательный ТВ-проект: «Это супер!»;
- главная ведущая ТВ-программы: Оксана Фёдорова («Спокойной ночи, малыши!»);
- главный ведущий ТВ-программы: Каляка-Маляка («Студия Каляки-Маляки»);
- главный юный ведущий: Милана Филимонова («Это супер!»);
- главная детская песня: «Гимн Простоквашино» («Простоквашино»);
- главный детский фильм: «Три богатыря и Пуп Земли»;
- главный познавательный анимационный сериал: «Ми-ми-мишки»;
- главный комедийный анимационный сериал: «Барбоскины»;
- главный развивающий анимационный сериал: «Три кота»;
- главная премьера анимационного сериала: «Чик-Чирикино»;
- главный анимационный герой: Варя («Сказочный патруль»).
«Я по-настоящему горжусь наградой премии «Главные Герои»! Это радостное и в то же время волнительное событие, ведь меня поддержали дети — самые честные и искренние зрители. Программа «Спокойной ночи, малыши!» в эфире уже 60 лет, и я уверена, что у неё большое будущее. Наши выпуски станут приятным завершением дня для ещё многих поколений детей», — поделилась Оксана Фёдорова, получившая одну из наград.
Национальная детская премия «Главные Герои» — это ежегодное мероприятие телеканала «Карусель», основанное в 2017 году. Премия включает голосование детей за лучших персонажей, ведущих, мультфильмы и песни, а также торжественную церемонию награждения победителей.