Около 2 млн маленьких россиян проголосовали за победителей премии «Главные Герои»

В Государственном Кремлёвском Дворце состоялась церемония вручения Национальной детской премии «Главные Герои». Среди победителей оказались Оксана Фёдорова, Сергей Друзьяк и Милана Филимонова. Телеверсия яркого шоу была показана на телеканале «Карусель» 4 ноября, в День народного единства.

На главной сцене страны награды были вручены победителям в 12 номинациях, которых выбрали юные зрители телеканала «Карусель» через онлайн-голосование. В рамках церемонии прошёл масштабный гала-концерт с участием известных артистов, ведущих канала и персонажей популярных мультфильмов. Хиты исполнили Милана Филимонова, Таисия Скоморохова, NILETTO, SteshOK, Настя Кош, VIKI Show и другие звёзды.

«Ежегодная премия «Главные Герои» предоставляет уникальную возможность узнать предпочтения детской аудитории. Обратная связь помогает нам быть ближе к детям и учитывать их пожелания. Гала-концерт — это отличный повод встретиться с нашими зрителями. Второй год подряд премия проходит в полном зале Государственного Кремлёвского Дворца, а телевизионную версию в прошлом году посмотрели около 4 миллионов человек», — отметила главный редактор телеканала «Карусель» Вера Оболонкина.

По словам генерального директора телеканала «Карусель» Татьяны Цываревой, их главные зрители — это, конечно, дети, поэтому им была отведена такая ответственная роль — быть справедливым жюри премии «Главные Герои». С 1 августа по 23 октября именно маленькие зрители «Карусели» оставили около двух миллионов голосов в поддержку любимых ведущих, анимационных героев, мультфильмов, песен и программ.

Победители премии «Главные Герои – 2024» стали:

главный познавательный ТВ-проект: «Спокойной ночи, малыши!»;

главный развлекательный ТВ-проект: «Это супер!»;

главная ведущая ТВ-программы: Оксана Фёдорова («Спокойной ночи, малыши!»);

главный ведущий ТВ-программы: Каляка-Маляка («Студия Каляки-Маляки»);

главный юный ведущий: Милана Филимонова («Это супер!»);

главная детская песня: «Гимн Простоквашино» («Простоквашино»);

главный детский фильм: «Три богатыря и Пуп Земли»;

главный познавательный анимационный сериал: «Ми-ми-мишки»;

главный комедийный анимационный сериал: «Барбоскины»;

главный развивающий анимационный сериал: «Три кота»;

главная премьера анимационного сериала: «Чик-Чирикино»;

главный анимационный герой: Варя («Сказочный патруль»).

«Я по-настоящему горжусь наградой премии «Главные Герои»! Это радостное и в то же время волнительное событие, ведь меня поддержали дети — самые честные и искренние зрители. Программа «Спокойной ночи, малыши!» в эфире уже 60 лет, и я уверена, что у неё большое будущее. Наши выпуски станут приятным завершением дня для ещё многих поколений детей», — поделилась Оксана Фёдорова, получившая одну из наград.