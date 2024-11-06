Ставившая голос британскому певцу Mika россиянка стала жертвой мошенников

Камерная певица Алла Аблабердыева, ставившая голос британскому исполнителю Mika, стала жертвой мошенников, перечислив им 95 тысяч рублей под предлогом якобы переоформления полиса. Об этом пишет Mash.

71-летняя пенсионерка живёт в своей квартире в центре Москвы. Недавно ей позвонили неизвестные и представились работниками местной поликлиники. Женщине предложили переоформить полис онлайн. Когда певица перешла по присланной ей ссылке и скачала приложение, то тут же аферисты получили доступ к её онлайн-банку. Аблабердыева потеряла 95 тысяч рублей. Исполнительница уже обратилась в полицию.

Аблабердыева известна тем, что долгое время работала с британским певцом Mika и занималась его голосом. Она много гастролировала за границей, но в итоге вернулась в Россию и осталась жить в Москве.