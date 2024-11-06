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6 ноября, 13:30

Ставившая голос британскому певцу Mika россиянка стала жертвой мошенников

Аферисты развели на 95 тыс. Аблабердыеву, ставившую голос британскому певцу Mika

Алла Аблабердыева и Mika. Обложка © Wikipedia, © YouTube / Alla Ablaberdyeva

Алла Аблабердыева и Mika. Обложка © Wikipedia, © YouTube / Alla Ablaberdyeva

Камерная певица Алла Аблабердыева, ставившая голос британскому исполнителю Mika, стала жертвой мошенников, перечислив им 95 тысяч рублей под предлогом якобы переоформления полиса. Об этом пишет Mash.

71-летняя пенсионерка живёт в своей квартире в центре Москвы. Недавно ей позвонили неизвестные и представились работниками местной поликлиники. Женщине предложили переоформить полис онлайн. Когда певица перешла по присланной ей ссылке и скачала приложение, то тут же аферисты получили доступ к её онлайн-банку. Аблабердыева потеряла 95 тысяч рублей. Исполнительница уже обратилась в полицию.

Аблабердыева известна тем, что долгое время работала с британским певцом Mika и занималась его голосом. Она много гастролировала за границей, но в итоге вернулась в Россию и осталась жить в Москве.

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Ранее сообщалось, что бывший советник президента Башкирии, экс-депутат Госсобрания — Курултая республики Виктор Пчелинцев стал жертвой телефонных мошенников и лишился 5,2 миллиона рублей.

Татьяна Миссуми
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