Экс-советник президента Башкирии лишился 5 миллионов после звонка из «ФСБ‎»

77-летний экс-чиновник проживает в Уфе, неизвестные начали звонить ему под видом ректора Башкирской академии госуправления Данияра Абдрахманова. Пчелинцева убедили, что с его банковских счетов деньги якобы уходят на поддержку ВСУ. Затем ему позвонили для убедительности «чиновники» из Минобрнауки РФ, ФСБ и Центробанка. Сомневавшийся Пчелинцев поверил аферистам и согласился пойти в банк, снять свои деньги и отправить на другие счета для «сохранности». Когда родственники узнали о переводе средств, то заставили его обратиться в полицию, заподозрив неладное.