Экс-советник президента Башкирии лишился 5 миллионов после звонка из «ФСБ»
Экс-советник президента Башкирии Пчелинцев перевёл мошенникам 5,2 млн руб
Экс-советник президента Башкирии Виктор Пчелинцев. Фото © Курултай Республики Башкортостан
Бывший советник президента Башкирии, экс-депутат Госсобрания — Курултая республики Виктор Пчелинцев стал жертвой телефонных мошенников и лишился 5,2 миллиона рублей. Об этом пишет «Сапа» со ссылкой на свои источники.
77-летний экс-чиновник проживает в Уфе, неизвестные начали звонить ему под видом ректора Башкирской академии госуправления Данияра Абдрахманова. Пчелинцева убедили, что с его банковских счетов деньги якобы уходят на поддержку ВСУ. Затем ему позвонили для убедительности «чиновники» из Минобрнауки РФ, ФСБ и Центробанка. Сомневавшийся Пчелинцев поверил аферистам и согласился пойти в банк, снять свои деньги и отправить на другие счета для «сохранности». Когда родственники узнали о переводе средств, то заставили его обратиться в полицию, заподозрив неладное.
Ранее Life.ru писал, что Минобрнауки России предупредило об атаках телефонных мошенников на педагогов и студентов вузов. По данным ведомства, зачастую аферисты знают персональные данные жертвы и могут давить на неё от имени ректора или представителей правоохранительных органов — МВД или ФСБ.