Мизулина: Мошенники пишут от лица поддержки Telegram, требуя подтвердить данные
В мессенджере Telegram мошенники придумали новую схему по краже аккаунтов и личных данных: они притворяются службой поддержки. Об этом россиянам рассказала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своём телеграм-канале.
«Мошенники <...> просят подтвердить личность, перейдя на левую ссылку, в противном случае аккаунт якобы будет заблокирован», — пишет Мизулина.
Также она рекомендовала блокировать такие переписки, так как настоящий аккаунт поддержки мессенджера является верифицированным — имеет «галочку».
Недавно появился новый метод мошенничества в России. Теперь злоумышленники пытаются обмануть людей, притворяясь работниками коммунальных служб и требуя оплатить долг по ЖКХ. Аферисты по-разному давят на растерянных людей.
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