Мизулина: Мошенники пишут от лица поддержки Telegram, требуя подтвердить данные

В мессенджере Telegram мошенники придумали новую схему по краже аккаунтов и личных данных: они притворяются службой поддержки. Об этом россиянам рассказала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своём телеграм-канале.

«Мошенники <...> просят подтвердить личность, перейдя на левую ссылку, в противном случае аккаунт якобы будет заблокирован», — пишет Мизулина.

Также она рекомендовала блокировать такие переписки, так как настоящий аккаунт поддержки мессенджера является верифицированным — имеет «галочку».