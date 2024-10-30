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30 октября, 12:41

Мизулина: Мошенники пишут от лица поддержки Telegram, требуя подтвердить данные

В мессенджере Telegram мошенники придумали новую схему по краже аккаунтов и личных данных: они притворяются службой поддержки. Об этом россиянам рассказала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своём телеграм-канале.

«Мошенники <...> просят подтвердить личность, перейдя на левую ссылку, в противном случае аккаунт якобы будет заблокирован», — пишет Мизулина.

Также она рекомендовала блокировать такие переписки, так как настоящий аккаунт поддержки мессенджера является верифицированным — имеет «галочку».

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Недавно появился новый метод мошенничества в России. Теперь злоумышленники пытаются обмануть людей, притворяясь работниками коммунальных служб и требуя оплатить долг по ЖКХ. Аферисты по-разному давят на растерянных людей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Николай Рюмин
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