Мошенники маскируются под работников ЖКХ для хищения денег россиян

Новый метод мошенничества появился в России. Теперь злоумышленники пытаются обмануть людей, притворяясь работниками коммунальных служб и требуя оплатить долг по ЖКХ. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

«В последние дни жители Подмосковья стали жертвами мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за коммунальных работников. Они связываются с гражданами по телефону, отправляют sms или пишут в мессенджерах, требуя оплатить несуществующий долг за услуги», — сказал Чаплин.

Аферисты используют различные методы давления на людей. Парламентарий посоветовал не вестись на уловки, а положить трубку и перепроверить информацию самостоятельно в официальных службах. Также не стоит сообщать никаких личных данных.

Чаплин напомнил, что никто из реальных представителей ЖКХ никогда не запрашивает персональную информацию по телефону или в sms. Тем более сотрудники не просят в срочном порядке что-то оплатить, всё происходит в стенах официальных учреждений.