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24 октября, 11:56

Стало известно, как не потерять всё из-за мошеннической сети Wi-Fi

IT-эксперт Власов: Мошенники похищают данные россиян через сети Wi-Fi

Сегодня практически на каждом шагу можно встретить общедоступные сети Wi-Fi. Бесплатный Интернет работает в аэропортах, метро и торговых центрах, чем охотно пользуются мошенники. К примеру, они создают клоны сетей с похожими названиями и похищают данные у подключившихся граждан.

Схему аферистов в беседе с интернет-изданием Regions.ru раскрыл киберэксперт и специалист по IT Алексей Власов. Он напомнил, что для регистрации в общедоступных сетях требуется указать некоторые данные. Однако вместо кода подтверждения по SMS человек может получить сообщение в Telegram с запросом дополнительной информации.

«Вы будете без задних мыслей вводить все это, а аферист поспешно, пока вы не одумались, попытается использовать всю информацию, которую ввёл пользователь, чтобы завладеть его средствами на карте», — отметил эксперт.

Он призвал обращать внимание на названия сетей Wi-Fi, чтобы не подключиться случайно к клону. Важно пользоваться только официальными сетями. Аналогично и с сайтами аэропортов или ТЦ — проверить их подлинность можно в поисковике, как правило, там должна стоять «галочка».

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Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
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