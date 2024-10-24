Мошенники начали представляться страховщиками для кражи данных с «Госуслуг»

Мошенники начали притворяться сотрудниками страховых организаций, чтобы получить доступ к аккаунтам граждан на «Госуслугах» и в банковских приложениях. Об этом сообщила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова, её слова приводят РИА «Новости».

Злоумышленники используют схему, в которой предупреждают жертв об окончании срока действия полиса ОМС и предлагают записаться на получение нового документа через электронную очередь. Для этого они просят сообщить код из СМС, который якобы является номером записи.

Храпунова также подчеркнула, что мошенники пытаются убедить людей сменить данные на «Госуслугах», снова запрашивая коды из СМС.

«Важно помнить, что старые полисы ОМС обновляются на «Госуслугах» автоматически. Делать для этого ничего не надо», — подчеркнула она.