«Важно действовать быстро»: В ЦБ объяснили, как оспорить взятый мошенниками кредит

Банк России опубликовал инструкцию для россиян, ставших жертвой мошенников. Речь идёт о людях, на чьё имя злоумышленники оформили кредит. План действий ЦБ опубликовал у себя в телеграм-канале.

«Госуслуги надёжно защищены, но преступники используют разные хитрости, чтобы получить доступ к чужому аккаунту. Их цель — взять на человека кредит или заём и украсть эти деньги. Если в кредитной истории обнаружился договор, который вы не оформляли, важно действовать быстро», — говорится в сообщении.

Банк советует запросить свою кредитную историю через портал Госуслуги и выяснить, в каком бюро она хранится. Эти данные можно найти в Центральном каталоге кредитных историй (ЦКИИ). Если у вас нет доступа к аккаунту на портале, информацию можно получить через сайт Банка России.

После определения места хранения кредитной истории, следует запросить выписку в бюро. Если вы обнаружите кредит или займ, оформленный мошенническим образом, необходимо обратиться в банк или микрофинансовую организацию (МФО) с соответствующим заявлением и попросить провести внутреннее расследование. Также стоит уведомить полицию. Талон-уведомление, полученный из полиции, нужно отправить в банк или МФО, выдавших кредит. По закону финансовая организация обязана предоставить ответ в течение 15 дней.