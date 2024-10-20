Мошенники придумали новый способ обмана в Telegram под видом лже-фото
МВД: Мошенники стали рассылать вирусы под видом фотографий в Telegram
Мошенники начали применять новую тактику для распространения вирусов на устройства пользователей, используя рассылку apk-файлов под видом фотографий в Telegram. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В ведомстве опубликовали скриншот переписки, где мошенник отправляет жертве два сообщения с вопросом: «Привет, это ты на фото?». В каждом сообщении прилагается файл с расширением apk и названием «Фото».
Сообщение от мошенников с apk-файлами. Обложка © Telegram / Вестник Киберполиции России
МВД России предупреждает, что фотографии не могут иметь расширение APK. Это указывает на вредоносное программное обеспечение. Если вы получили подобное сообщение, обязательно избегайте скачивания таких файлов.
Ранее стало известно, что мошенники начали красть аккаунты в мессенджере Telegram, выдавая себя за сотрудников службы поддержки. Аферисты пишут пользователю от имени службы поддержки мессенджера и сообщают о якобы поступившей заявке на удаление аккаунта.
Unsplash / Lana Codes