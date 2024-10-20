Мошенники придумали новый способ обмана в Telegram под видом лже-фото

Мошенники начали применять новую тактику для распространения вирусов на устройства пользователей, используя рассылку apk-файлов под видом фотографий в Telegram. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве опубликовали скриншот переписки, где мошенник отправляет жертве два сообщения с вопросом: «Привет, это ты на фото?». В каждом сообщении прилагается файл с расширением apk и названием «Фото».

Сообщение от мошенников с apk-файлами. Обложка © Telegram / Вестник Киберполиции России

МВД России предупреждает, что фотографии не могут иметь расширение APK. Это указывает на вредоносное программное обеспечение. Если вы получили подобное сообщение, обязательно избегайте скачивания таких файлов.