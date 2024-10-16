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16 октября, 15:28

Мошенники придумали хитрую схему кражи аккаунтов в Telegram

МВД: Мошенники крадут аккаунты в Telegram через сообщения от службы поддержки

Мошенники начали красть аккаунты в мессенджере Telegram, выдавая себя за сотрудников службы поддержки. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Так, аферисты пишут пользователю от имени службы поддержки мессенджера и сообщают о якобы поступившей заявке на удаление аккаунта — в «телеграме» такой функции, к слову, нет. Чтобы отменить заявку и вернуть доступ, злоумышленники просят продиктовать СМС-код.

«В мессенджере отсутствует функционал подачи «заявки на удаление аккаунта», а служба поддержки не отправляет подобные уведомления», — говорится в сообщении ведомства.

А ранее Минобрнауки России предупредило об атаках телефонных мошенников на педагогов и студентов вузов. По данным ведомства, зачастую аферисты знают персональные данные жертвы и могут давить на неё от имени ректора или представителей правоохранительных органов — МВД или ФСБ.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chonlatee42

Наталья Демьянова
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