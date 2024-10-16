Мошенники придумали хитрую схему кражи аккаунтов в Telegram

Мошенники начали красть аккаунты в мессенджере Telegram, выдавая себя за сотрудников службы поддержки. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Так, аферисты пишут пользователю от имени службы поддержки мессенджера и сообщают о якобы поступившей заявке на удаление аккаунта — в «телеграме» такой функции, к слову, нет. Чтобы отменить заявку и вернуть доступ, злоумышленники просят продиктовать СМС-код.

«В мессенджере отсутствует функционал подачи «заявки на удаление аккаунта», а служба поддержки не отправляет подобные уведомления», — говорится в сообщении ведомства.