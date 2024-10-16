Звонок от «ректора»: Телефонные мошенники массово атакуют студентов и преподавателей

Минобрнауки России предупредило об атаках телефонных мошенников на педагогов и студентов вузов. По данным ведомства, зачастую аферисты знают персональные данные жертвы и могут давить на неё от имени ректора или представителей правоохранительных органов — МВД или ФСБ.

Так, злоумышленники отправляют вредоносные ссылки, звонят якобы из банка с просьбой назвать код из СМС, а также используют для звонков и адресных рассылок мессенджеры. В Минобрнауки уточнили, что мошенники могут вооружиться технологиями подмены номеров и подделки голосов, чтобы снизить у жертвы порог критического восприятия.

«Помните, что мошенники никуда не торопятся и могут «сопровождать» вас долгое время, поэтому не предпринимайте никаких срочных действий, возьмите паузу, чтобы разобраться в ситуации и не стать жертвой!» — предупреждают в министерстве.

В случае, если поступил звонок или сообщение, в подлинности которых нет уверенности, следует как можно скорее завершить беседу — вступать в переписку с незнакомыми пользователями не нужно. О случившемся лучше проинформировать непосредственного руководителя или преподавателя, рекомендуют в Минобрнауки.