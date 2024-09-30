Троян, имитирующий уведомления от банков, стал новым инструментом мошенников
IT-эксперт Калемберг: Новый вирус на Android маскируется под уведомления банка
В России началась волна мошеннических атак с вирусом-трояном, имитирующим уведомления от банков. По информации газеты «Известия», он блокирует экран устройства и демонстрирует ложные сообщения о списаниях со счетов. Одновременно жертве поступает звонок от подставного сотрудника банка, который сообщает о взломе личного кабинета и требует предоставить платёжную информацию для защиты средств.
Генеральный директор компании SafeTech Денис Калемберг объясняет, что злоумышленники успешно комбинируют технологии и социальную инженерию. Вирус часто попадает на телефон через фишинговые письма, замаскированные под легитимные сообщения. После перехода по такой ссылке на смартфон устанавливается троян, который начинает «заводить» устройство, открывая приложения и присылая фальшивые уведомления о транзакциях.
Эксперт подчёркивает, что жертвы, получая звонок от «службы безопасности банка», могут оказаться в панике и безоговорочно поверить, что их аккаунт действительно взломан. В такой ситуации они следуют указаниям злоумышленников, что может привести к потере средств.
В волонтёрской Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) также подтверждают случаи мошенничества с использованием данного вируса. Все жертвы имели смартфоны на платформе Android и не использовали антивирусные программы. Эксперты советуют устанавливать антивирусы и соблюдать правила цифровой гигиены, чтобы избежать подобных атак.
Центральный Банк России рекомендует гражданам не переходить по подозрительным ссылкам, не устанавливать приложения по просьбе незнакомых лиц и не делиться личными данными.
Ранее в России телефонные мошенники начали использовать новый способ обмана граждан, убеждая их переустановить банковское приложение. Аферисты представляются сотрудниками банка и запугивают клиентов угрозой блокировки карт без обновления приложения. Если жертва переходит по присланной ссылке, экран её телефона блокируется, и мошенники получают доступ к личному кабинету, что позволяет им выводить деньги.
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