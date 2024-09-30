Троян, имитирующий уведомления от банков, стал новым инструментом мошенников

В России началась волна мошеннических атак с вирусом-трояном, имитирующим уведомления от банков. По информации газеты «Известия», он блокирует экран устройства и демонстрирует ложные сообщения о списаниях со счетов. Одновременно жертве поступает звонок от подставного сотрудника банка, который сообщает о взломе личного кабинета и требует предоставить платёжную информацию для защиты средств.

Генеральный директор компании SafeTech Денис Калемберг объясняет, что злоумышленники успешно комбинируют технологии и социальную инженерию. Вирус часто попадает на телефон через фишинговые письма, замаскированные под легитимные сообщения. После перехода по такой ссылке на смартфон устанавливается троян, который начинает «заводить» устройство, открывая приложения и присылая фальшивые уведомления о транзакциях.

Эксперт подчёркивает, что жертвы, получая звонок от «службы безопасности банка», могут оказаться в панике и безоговорочно поверить, что их аккаунт действительно взломан. В такой ситуации они следуют указаниям злоумышленников, что может привести к потере средств.

В волонтёрской Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) также подтверждают случаи мошенничества с использованием данного вируса. Все жертвы имели смартфоны на платформе Android и не использовали антивирусные программы. Эксперты советуют устанавливать антивирусы и соблюдать правила цифровой гигиены, чтобы избежать подобных атак.

Центральный Банк России рекомендует гражданам не переходить по подозрительным ссылкам, не устанавливать приложения по просьбе незнакомых лиц и не делиться личными данными.