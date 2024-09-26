Неравнодушный таксист спас пенсионерку, которая чуть не отдала все сбережения на «спасение дочери»
МВД: В Приморском крае таксист уберёг пенсионерку от обмана мошенников
В городе Находке Приморского края таксист спас пенсионерку от обмана мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Таксист рассказал о том, как отговорил пожилую женщину идти на поводу у мошенников. Видео © Telegram / МВД МЕДИА
«В отдел полиции поступило сообщение от водителя таксомоторной компании. Он рассказал, что ему поступил подозрительный заказ: в г. Находке забрать пакет с вещами и доставить его во Владивосток. За поездку ему обещали около четырёх тысяч рублей», — заявили в ведомстве.
Таксист приехал на место, из подъезда к нему вышла заплаканная пенсионерка, в руках она держала пакет с деньгами. Водитель спросил, что случилось и нужна ли помощь. Из её слов мужчина понял, что его клиентку обрабатывают мошенники, и отменил поездку, после чего вызвал полицейских. После этого водитель остался на месте, дожидаясь сотрудников, а также объяснял ситуацию другим подъезжавшим таксистам, которых продолжали присылать аферисты.
Как позже выяснили правоохранители, местной жительнице позвонила неизвестная и, выдавая себя за её дочь, рассказала, что попала в аварию и ей нужна большая сумма денег, чтобы уладить конфликт с пострадавшими в ДТП. Переволновавшаяся пенсионерка не раскусила обман и едва не лишилась 420 тысяч рублей. Следствие возбудило уголовное дело в рамках ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Глава местного ОМВД Максим Крыгин вручил не оставшемуся в стороне водителю благодарственную грамоту и выразил признательность за достойную гражданскую позицию.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как две пенсионерки из Москвы потеряли накопленные миллионы рублей, пообщавшись с мошенниками по телефону. Злоумышленники представились сотрудниками «ресурсоснабжающей организации», которые «уведомили» женщин о необходимости заменить приборы учёта электроэнергии. Первую из женщин аферисты просто заболтали и выманили у неё данные от входа в личный кабинет банка, а вторую запугали, убедив самостоятельно отправить средства на «безопасный счёт».
Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov