Мошенники стали похищать деньги россиян через обновление приложений банка ВТБ: Аферисты крадут деньги россиян через обновление банковских приложений 26 сентября, 08:01 Телефонный аферист. Обложка © freepik

В России телефонные мошенники нашли новый способ выуживать деньги у доверчивых граждан. Аферисты убеждают жертву переустановить банковское приложение, а когда человек переходит по присланной ему ссылке, то преступникам открывается доступ к его личному кабинету. Об этом рассказал РБК старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

«Такой вид мошенничества достаточно быстро набрал обороты — за первую середину сентября количество жалоб клиентов банка на подобные звонки увеличилось в шесть раз», — пояснил он.

Чтобы поймать жертву на крючок, аферисты представляются сотрудниками банка, после чего запугивают «клиента» тем, что без установки обновлённого приложения все его карты окажутся заблокированными. Когда гражданин переходит по ссылке, то экран его телефона блокируется, мошенники проникают в личный кабинет пользователя и выводят деньги.

В ВТБ настоятельно рекомендуют никогда не вступать в разговор с неизвестным собеседником по телефону, даже если он представляется работником банка. Лучше сразу отключиться и перезвонить самому в финансовую организацию, чтобы рассказать о случившемся.

Ранее Life.ru предупреждал, что ни в коем случае нельзя сообщать незнакомым людям персональные данные, даже если вы не видите в этом подвоха. Мошенникам зачастую для взлома достаточно нескольких цифр, которые могут прийти с сервиса по SMS. К примеру, если аферисты получат доступ к аккаунту на портале государственных услуг, то смогут подключиться к другим сервисам и даже взять микрозайм. Поэтому следует обрывать любой разговор, если вас просят назвать какие-то цифры из сообщения.

Авторы Татьяна Миссуми