Всего пара цифр: Юрист рассказал, как не слить мошенникам все важные данные

Ни в коем случае нельзя сообщать незнакомым людям персональные данные, даже если вы не видите в этом подвоха, предупредил юрист Центра социальной адаптации им. Е. П. Глинки в Москве Андрей Иванов. По его словам, мошенникам зачастую для взлома достаточно нескольких цифр, которые могут прийти с сервиса по SMS.

К примеру, если аферисты получат доступ к аккаунту на портале государственных услуг, то смогут подключиться к другим сервисам и даже взять микрозайм. Поэтому эксперт призвал обрывать любой разговор, если вас просят назвать какие-то цифры из сообщения.

Если поступают сообщения от родственников с необычными просьбами, то лучше перезванивать лично, а не писать. Кроме того, важно внимательно относится к SMS с кодами для входа, если на деле вы ничего на запрашивали.

«Тогда следует незамедлительно изменить пароль в сервисах, хранящих серьёзные данные (Госуслуги, mos.ru, банковские приложения), и к которым привязан ваш номер, и завершить сессии для всех устройств», — привал собеседник РИАМО.