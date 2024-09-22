«Обдерут любого»: Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с фейковым приложением Минздрава
Мошенники начали предлагать «кешбэк» через фейковое приложение Минздрава
Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они звонят доверчивым гражданам и уговаривают установить приложение Минздрава, якобы для получения кешбэка за медицинские услуги. Программа оказывается фейковой и открывает аферистам доступ к денежным средствам жертв.
По данным интернет-издания Regions, с подобной проблемой уже столкнулись несколько жителей Подмосковья. Уточняется, что дизайн приложения повторяет символику Минздрава, однако программа никак не связана с ведомством.
Как отметили журналисты, мошенники убеждают россиян установить приложение и ввести туда личную информацию, в том числе данные карты для якобы получения кешбэка. Обманутые граждане по итогу остаются и без обещанных, и без собственных средств. Особенно много жертв среди пенсионеров.
«Никакой жалости у них нет, они готовы обобрать любого. Не смотрят — стар перед ними или млад. Будет возможность отобрать последние деньги, которые человек на лечение опасной болезни собирает, они и тут не погнушаются, и присвоят всё себе», — рассказала дочь обманутой пенсионерки после обращения в правоохранительные органы.
Ранее Life.ru предупредил, что мошенники придумали схему со «списками на обмен» для родных участников СВО, попавших в плен. Кстати, учёные выяснили, почему пенсионеры чаще становятся жертвами аферистов.