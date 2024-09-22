«Обдерут любого»: Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с фейковым приложением Минздрава

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они звонят доверчивым гражданам и уговаривают установить приложение Минздрава, якобы для получения кешбэка за медицинские услуги. Программа оказывается фейковой и открывает аферистам доступ к денежным средствам жертв.

По данным интернет-издания Regions, с подобной проблемой уже столкнулись несколько жителей Подмосковья. Уточняется, что дизайн приложения повторяет символику Минздрава, однако программа никак не связана с ведомством.

Как отметили журналисты, мошенники убеждают россиян установить приложение и ввести туда личную информацию, в том числе данные карты для якобы получения кешбэка. Обманутые граждане по итогу остаются и без обещанных, и без собственных средств. Особенно много жертв среди пенсионеров.