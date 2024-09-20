Дело в генах: Учёные выяснили, почему пенсионеры чаще становятся жертвами мошенников Только за 2023 год мошенники украли у россиян почти 16 млрд рублей. Большинство жертв — пожилые люди. Но, как оказалось, они не виноваты в том, что их обманывают. Причину раскрыли учёные. 19 сентября, 21:25 Преступления кибермошенников против стариков — международная проблема. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / COOL IMAGES Studio, Yta23, © Freepik

Проблема обмана пенсионеров мошенниками через фейковые сообщения, спам и телефонные звонки носит международный характер. Пожилые люди в США страдают от преступников так же, как российские. За прошедший год первые лишились 52 миллионов долларов. Поэтому психологи из Флоридского университета решили провести исследование и выяснить, почему одних стариков мошенники легко обводят вокруг пальца, а другие не выпустят из своих рук ни цента. Оказывается, всё дело не только в свойствах характера, но и в определённых генах и участках мозга, за которые отвечают эти гены.

Виноваты гены

В 2024 году целая группа учёных, среди которых были психологи, нейробиологи и генетики из Флориды, Аризоны и Канады, провела исследование и обнаружила, что во всём виновата не наивность людей, а определённый аллель (вариант) E4 гена APOE. Считается, что именно этот ген отвечает за работу краткосрочной — оперативной — памяти, которая есть не только у компьютера, но и у человека. Результаты исследований были опубликованы в августе 2024 года на сайте оксфордской академии.

Отбор группы и проведение испытаний

Данные экспериментов, проведённых в жизни и в лаборатории, различаются. Фото © academic.oup

Для исследования были отобраны 182 человека в возрасте от 18 до 90 лет, которые не имели серьёзных заболеваний вроде рака, высокого давления или дегенеративных заболеваний мозга. Большая часть из группы оказались представителями белой расы (75,96%), людьми образованными, знающими основы работы на компьютере, состоящими в семейных отношениях (48,13%), с уровнем достатка от 25 до 99 тысяч долларов.

Все они имели разные аллели гена APOE: аллель ε3ε4 имели 23,08% человек, аллель ε3ε3 — 58,24% человек. 14,83% были обладателями аллеля ε2ε3; аллели ε2ε4 и ε4ε4 распределились с частотой в 1,65%. И аллель ε2ε2 имели 0,55% испытуемых. Прохождение тестов оценивалось в баллах, при этом учитывались такие способности людей, как когнитивность, работа оперативной памяти, скорость реакции, способность переключаться с одной задачи на другую, скорость речи и её содержательность.

Испытания проводили как дома у подопытных, рассылая на их личную электронную почту в течение месяца 60 фишинговых писем, так и в лабораторных условиях, когда людей просили сесть за компьютер и отличить, какие сообщения несут угрозу, а какие безопасны. Разумеется, в первую очередь психологи обращали внимание на различия между носителями аллеля E4 и теми, у кого такого гена нет.

Кто чаще становится жертвой киберпреступников

Тесты проводились двумя способами: в жизни (S-PEST) и в лаборатории (PHIT). Фото © academic.oup

Сразу же выяснилось, что с возрастом способность отличить настоящее электронное сообщение или письмо от фишинга действительно снижается. Но эффект наблюдается только у носителей гена APOE с аллелем E4. Пожилые люди, являющиеся носителями этого аллеля, намного чаще не могли отличить фишинговые сообщения от безопасных. При этом участвовавшие в исследовании пенсионеры, у которых нет аллеля APOE4, справлялись с заданиями в лаборатории и дома гораздо лучше.

Генетики и нейробиологи уже обнаружили, что причиной этому является ухудшение работы краткосрочной памяти. Оказалось, что у носителей аллеля E4 с возрастом уменьшается объём височной части мозга, которая отвечает за быструю обработку информации, поступающей извне. Это означает, что пенсионеры, которые становятся жертвами мошенников, не являются наивными и глупыми людьми. Просто они не успевают как следует обработать получаемую через гаджеты информацию и становятся лёгкой добычей для киберпреступников.

Кто ещё может стать жертвой мошенников

Большая часть испытуемых были белыми людьми со средним достатком. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Но не только присутствие в организме аллеля Е4 увеличивает риск быть обманутым. Он дополнительно повышается, если пожилой человек старше 80 лет, страдает от высокого давления, всю жизнь тяжело работал (исследования показали, что у наёмных рабочих, занятых на тяжёлых работах, с возрастом истончается кора головного мозга) или имеет склонность к дегенеративным заболеваниям. Например, к болезни Альцгеймера.

Как не стать жертвой кибермошенников

Чтобы не стать жертвой мошенников, надо тренировать краткосрочную память. Фото © Shutterstock / FOTODOM / iaginzburg

Однако отчаиваться пенсионерам не стоит. Не стать жертвой кибермошенников и сохранить собственные деньги поможет тренировка мозга, нацеленная на улучшение работы краткосрочной памяти. Например, стоит каждый вечер вспоминать в подробностях прошедший день. Какие передачи смотрели, кто звонил, о чём был разговор, как был одет продавец в магазине, какие цены на овощи.

Можно прибегать к специальным упражнениям. Например, разбросать в произвольном порядке предметы по столу. Постараться запомнить их расположение за минуту. Накрыть все толстой тканью и попробовать воспроизвести в памяти, как именно они лежат. Сравнить результаты. Можно начать учить любимые стихи или даже заучивать целые абзацы из первой попавшейся книги.

Авторы Майя Новик